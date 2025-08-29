  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

دو نقره و دو برنز سهم بوکسورهای نوجوان ایران از جام جاده ابریشم

تیم ملی بوکس نوجوانان کشورمان در پایان تورنمنت بین‌المللی جاده ابریشم در چین موفق به کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم از ۲۰ کشور در شهر ارومچی چین برگزار شد و امروز (جمعه هفتم شهریورماه) با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

در وزن ۷۵ کیلوگرم، مهرشاد شرافتمند پس از پیروزی برابر بوکسورهای قزاقستان و چین، در نیمه‌نهایی نیز حریف قزاق را شکست داد و راهی فینال شد، اما در دیدار پایانی مقابل نماینده دیگر قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فتاحیان پس از استراحت در دور نخست، در نیمه‌نهایی نماینده هند را شکست داد و به فینال رسید. وی در دیدار پایانی برابر بوکسور هندی مغلوب شد و دومین نقره تیم ایران را به دست آورد.

همچنین در روز گذشته، در وزن ۵۰ کیلوگرم زبیر عیسی‌زهی با شکست نماینده چین به نیمه‌نهایی رسید، اما مقابل بوکسور هندی شکست خورد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۵۴ کیلوگرم نیز متین چمن‌پا پس از پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان و آذربایجان، در نیمه‌نهایی مغلوب بوکسور هند شد و برنز دیگر ایران را کسب کرد.

امیرمهدی اکبری مقصودی، متین چمن‌پا، فرهود قربانی، فرزان احمدی‌افزادی، امیرمهدی فتاحیان، امیرعلی محرابی و مهرشاد شرافتمند دیمان نفراتی اعزمی فه این مسابقات هستند.

هدایت تیم ملی نوجوانان بر عهده اکبر احدی است و علی مظاهری و بیژن عبدالملکی به عنوان مربی و امیر مدرسی به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور داشتند.

کد خبر 6574051

