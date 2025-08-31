  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

اعزام تیم ملی بوکس به مسابقات جهانی انگلیس در شرایطی عجیب

ملی‌پوشان بوکس کشورمان که ماه ها خارج از اردو بودند، بدون هیچ رقابت تدارکاتی و در شرایطی ناآماده برای حضور در مسابقات قهرمانی بوکس بزرگسالان جهان فردا راهی انگلیس خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مسابقات قهرمانی بوکس بزرگسالان جهان از ۱۳ شهریورماه در شهر لیورپول انگلستان آغاز و تا ۲۳ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان که پس از ترک دسته جمعی ملی پوشان از اردو و استعفای سرمربی کوبایی، عملا وجود خارجی نداشت به تازگی به دست همایون امیری مربی سابق تیم ملی سپرده شد تا در تصمیمی عجیب بدون هیچ برنامه آماده سازی و تدارکاتی راهی مسابقات جهانی شود.

اسامی بوکسورهای اعزامی به شرح زیر است:

وزن ۵۵ کیلوگرم: مهدی کاظمی
وزن ۶۵ کیلوگرم: علی حبیبی‌نژاد
وزن ۷۰ کیلوگرم: سینا حسن‌پور
وزن ۷۵ کیلوگرم: محمد نورانی
وزن ۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی
وزن ۹۰ کیلوگرم: امیررضا خطابی
وزن ۹۰+ کیلوگرم: امیر اسماعیلی‌وندایی

سید روح‌الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس نیز در این سفر تیم ملی را همراهی خواهد کرد.

