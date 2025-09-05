سنندج متحدانه پای اسلام ناب محمدی؛ کردها باردیگر سفره مهمان نوازی گشود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سنندج که هر ساله در ماه ربیع‌الاول بوی مدینه می‌گیرد امسال هم برای سومین سال متوالی بوی عطر خاص و ناب محمدی گرفته است.

از یک هفته قبل شهر با نصب بنر و تابلوهای بزرگ نوید روزی فرخنده می‌داد اما از عصر پنجشنبه دیگر هلهله و زمزمه شهر تنها نوای دف بود و نوید سوری بزرگ.

چراغانی و فضاسازی جشن بزرگ کم کم آغاز شده و زمزمه برای چراغانی شهر است که صاحب دنیا و قیامت و دین امروز صاحب جشن است.

مولود، مولود شده و خاتم، حجت شده، شهر از مولود ربیع‌الاول بار دیگر زنده شده و زندگی جاری شده است.

۱۲ ربیع‌الاول بزرگترین روز تاریخ اسلام در شهر سنندج با صدای دف و نوای یا رسول الله جان تازه گرفته است.

در قلب مناره و دیار مسجد در شهر کهن سنجر خان صدای هلهله شهر را پر کرده و رخسار شهر نورانی به عطر محمدی است.

تجلی وحدت مردم

در حاشیه برگزاری این جشن بزرگ سوران رستمی از اهالی شهر سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: این مراسم زیبا و بسیار پرمعنا است و خصوصاً که کردستان از قبل تاکنون با جشن‌های ماه مولود نام آشنا است اما امروز با برگزاری جشن در سطح وسیع در حقیقت هنر مردم و مسئولان کنار هم و باهم نمایش داده شد.

وی گفت: اینکه مسئولان تصمیم گرفتند مراسمی اینچنین زیبا برگزار کنند جای خوشحالی دارد و حضور مردم و جمعیت انبوه حاضر اهمیت موضوع محور بودن پیامبر (ص) را چند برابر می‌کند.

رستمی تصریح کرد: قشنگ‌ترین صحنه‌ها در دل جشن‌های اینچنینی رقم می‌خورد و با هم بودن مردم در این مراسم نشانه وحدت بی‌مثال است.

به عشق پیامبر رحمت حضور داریم

محمد کیهانی از دست فروشان پیاده راه فردوسی هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: امروز به مناسبت جشن ۱۲ ربیع‌الاول در این خیابان بساط نکرده اما مانند سال‌های قبل برای لذت بردن از این ضیافت به اینجا آمدم و امسال چند برابر بیشتر از سال قبل جمعیت وجود دارد که این نشان از موفقیت این مراسم و محبوبیت آن دارد.

وی گفت: کردها همیشه پشت هم بودند و با غیرت تمام تا پای جان از دین و دستور اللهی دفاع می‌کنند و جدا از جشن رمضان و جشن قربان جشن ربیع‌الاول و ماه مولود هم در رتبه بعدی از مهمترین مراسم‌های دینی برای ما است.

کیهانی افزود: امروز هم با توجه به جنگ ماه اخیر اهمیت برگزاری این جشن و رویداد بزرگ بیشتر از قبل است تا قدرت اسلام و مسلمین را بار دیگر به جهانیان نشان دهد.

وی گفت: اتحاد رمز پیروزی در جهان فعلی است و نفوذ عوامل بیگانه مایه شکست که باید ما مسلمانان با تمام قدرت و توان خود این اتحاد را نشان دهیم تا عامل و راه رخنه به دشمن ندهیم و برگزاری این جشن یکی از راه‌های نمایش قدرت مسلمانان و تأکیدی بر اتحادشان است.

جشنی به وسعت ایران زمین

جشن بزرگ امت احمد برای سومین سال متوالی و در ۱۵۰۰ مین سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلامی در شهر سنندج با حضور مردمی از سراسر کشور و حتی چند کشور اسلامی در حال برگزاری است و امیدواریم با ادامه این روند این جشن بزرگ تبدیل به یک جشن بین المللی در جهان اسلام شود.

در استان کردستان و مناطق سنی نشین هر ساله در ایام ماه ربیع الاول از دیرباز تاکنون جشن‌ها و مراسم‌های مولودی بسیاری برگزار می‌شود که این ماه را در این مناطق تبدیل به ماهی پر از شادی و سرور می‌کند.

گفتنی است، امسال در سومین سال برگزاری جشن بزرگ امت احمد از کشورهای ترکیه، اقلیم کردستان عراق و فلسطین، غزه و لبنان و کرمانشاه، قم، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی و البرز در این جشن حضور دارند.