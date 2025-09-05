جشن میلاد پیامبر(ص) در سنندج جلوه وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رضا عزتزمانی روز جمعه در این مراسم، با قدردانی از مردم استان کردستان و زائرانی که از سایر استانها در این مراسم حضور یافتند، گفت: افتخار ما تنها میزبانی مردم سنندج از هزاران نفر نیست، بلکه حضور خادمان و مردم از شهرها و استانهای مختلف کشور است که جلوهای از همبستگی و همدلی را به نمایش گذاشت.
وی افزود: در این آیین معنوی، موکبها و غرفههای فرهنگی، قرآنی و تبلیغی با همراهی دستگاههای تبلیغی استان برپا شد و به حاضرین خدماترسانی کردند.
معاون فرهنگی استانها سازمان تبلیغات اسلامی افزود: حضور خانوادگی مردم، بهویژه کودکان، از صحنههای ماندگار این جشن است که قطعاً خاطرهای شیرین در ذهن نسلهای آینده خواهد ماند.
عزتزمانی با اشاره به جایگاه سنندج بهعنوان نماد ایستادگی، ایثار و مجاهدت مردم این دیار، اظهار داشت: امروز این شهر نماد وحدت و همدلی ملت ایران و دفاع از مظلومان است.
وی اضافه کرد: این حضور چشمگیر سرآغاز حرکتی امتساز و بینالمللی است که میتواند در سالهای آینده با مشارکت گستردهتر کشورهای اسلامی، جلوه اتحاد را پررنگتر کند.
عزتزمانی همچنین از تلاشهای مسئولان و برگزارکنندگان این مراسم قدردانی کرد و گفت: با وجود همه دشواریها، امسال جشن میلاد پیامبر(ص) در سنندج با شکوهی کمنظیر برگزار شد و رسانهها نیز با انعکاس این حضور پرشکوه، رسالت خود را بهخوبی ایفا کردند.
