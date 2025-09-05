https://mehrnews.com/x38WPD ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ کد خبر 6580681 استانها کردستان استانها کردستان ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ آسمان سنندج در جشن مهمانی امت احمد(ص) نورافشانی شد سنندج- آسمان سنندج به برکت میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام(ص) در جشن بزرگ مهمانی امت احمد سنندج نورافشانی شد. دریافت 13 MB کد خبر 6580681 کپی شد مطالب مرتبط جشن میلاد پیامبر(ص) در سنندج جلوه وحدت امت اسلامی است دختر کرد: مهمانی امت احمد(ص) نماد وحدت شیعه و سنی است سنندج متحدانه پای اسلام ناب محمدی؛ کردها باردیگر سفره مهمان نوازی گشود برچسبها سنندج نورافشانی هفته وحدت مهمانی امت احمد(ص)
