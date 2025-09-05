  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

آسمان سنندج در جشن مهمانی امت احمد(ص) نورافشانی شد

آسمان سنندج در جشن مهمانی امت احمد(ص) نورافشانی شد

سنندج- آسمان سنندج به برکت میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام(ص) در جشن بزرگ مهمانی امت احمد سنندج نورافشانی شد.

دریافت 13 MB
کد خبر 6580681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها