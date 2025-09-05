زمزمه ربیع، گلبانگ اسلام در گوش کودکان است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: رویداد عظیم جشن امت احمد که با هدف تقویت وحدت اسلامی و نمایش ارادت مردم کردستان به پیامبر اکرم (ص) در حال برگزاری است، حقیقتاً جلوه ویژه از وحدت مردم است.

این جشن بزرگ مردمی ریشه در باور و اعتقادات این مردم دارد.

مردمی که با اختیار خود بعد از تولد اسلام و نه با زور شمشیر بلکه با دل و جان و عقل و درک و با توجه به اینکه در آن زمان عالمان و اهل کتاب‌ها زیادی داشتند، با اختیار دین مبین اسلام را در دل و جان و روح و قلب خود پذیرا شدند.

نسل به نسل، پشت به پشت همگی این ارادت را حفظ کرده و به نسل جوان و فرزندان خود آموختند تا هر دهه دلاور مردانی با ایمان و مخلص دین و اسلام داشته باشد که از دل و جان در رکاب دین خدا باشند.

جشنی با حضور پرشور کودکان

هر ساله رفاه کودکان هم در جشن بزرگ امت احمد در نظر گرفته شده و برای آنها هم وسایل بازی و برنامه‌های مناسب سن آنها در نظر گرفته می‌شود.

در اطراف این وسایل بازی خانواده‌ها کودکان خود را برای سرگرم شدن و آشنایی با ماه مبارک ربیع‌الاول و مراسم‌های خاص این جشن آوردند به سراغ مادر دو کودک خردسال ۳ ساله و ۸ ساله رفتم و با او همکلام شدم.

جشن امت احمد روح شادی و نشاط را در شهر دمید

زهرا علیمردانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: بازی در این مکان و حضور در این جشن باعث تقویت روحیه کودکان خواهد شد و آنها را با پیامبر اکرم (ص) بیشتر آشنا می‌کند.

وی افزود: جشن بزرگ احمد در حقیقت برای مردم لازم بود چرا که برگزاری جشن‌های ماه مولود در بین مردم کمرنگ شده بود اما با احیای این مراسم روح زندگی، در دل مردم هم دمیده شد.

علیمردانی بیان کرد: در جشن‌های بزرگ و شاد اگر فضاهای خاص برای مادران دارای فرزند در نظر گرفته شود بسیار ارزشمند است چرا که همیشه این زنان از حضور در محافل مختلف محروم هستند در حالی که خوش سلیقگی برگزار کنندگان این برنامه اختصاص مکان بازی و برنامه‌های متناسب با سن کودکان است.

وی گفت: این جشن در حقیقت یکی از بزرگترین جشن‌ها و بهترین نوع آنها است که همه رنج‌های سنی را در نظر گرفته است.

جشن امت احمد اتحاد مسلمانان را به نمایش گذاشت

اصغر شفیعی هم که دو دختر خردسال خود را به محل مراسم اجرای کودکانه مراسم جشن امت احمد آورده بود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: این احمدو شهر سنندج و استان کردستان این اتحاد را به خوبی به نمایش گذاشته است.

وی افزود: در نظر گرفتن آیتم مخصوص کودکان هم از مزایایی این جشن است که به خوبی اهمیت حضور کودکان در جشن‌های مذهبی را یادآور می‌شود.

وی گفت: کودکان باید از سن کم با همه رسم و رسوم‌های دینی و مذهبی آشنا شوند تا بتوانند در آینده نگهبانان و سربازان دین شوند.

شفیعی بیان کرد: شاید به جرأت گفت که از مهم‌ترین دستاوردهای این جشن اهمیت حضور کودکان و توجه به نقش اساسی آنها است.

جشن بزرگ امت احمد گواهی بر ارادت مردم کردستان به پیامبر است

رضا صلواتی هم که به همراه کودکان خود در این جشن حضور دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم ارادت ویژه ای به شخص پیامبر گرامی اسلام دارند و جشن بزرگ امت احمد هم گواهی بر این ارادت است.

وی گفت: ما در سنندج و سایر شهرهای کردنشین از سنین کودکی فرزندان خود را با رفتن به مسجد، تکیه و خانقاه با مسائل دین و اسلام آشنا می‌کنیم.

صلواتی افزود: بودن کودکان و اهمیت حضور آنها می‌تواند در آموزش پله به پله مسائل دینی به آنها کمک کند.

وی ادامه داد: لازمه پیروزی مسلمانان بر لشکر دشمن آموزش قرآن و نماز و رسالت پیامبر از سن کودکی به فرزندان این دیار است تا نقطه قوتی در دین باشد.

جشن بزرگ امت احمد برای سومین سال متوالی در شهر سنندج برگزار می‌شود که برای گروه‌های سنی مختلف برنامه‌های متنوعی را در نظر گرفته است.

نقش مهم کودکان و توجه به حضور آنها با قرار دادن وسایل بازی و دعوت از مهمانان و مجریان کشوری برای اجرای بازی کودکانه از اهمیت نقش کودکان خبر می‌دهد.