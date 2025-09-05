  1. استانها
  2. کردستان
شیرینی وحدت در سنندج؛ توزیع آش و شله‌زرد در جشن امت احمد

سنندج-مسئول غرفه هیئت«عاشقان ثارالله» شهرستان کامیاران گفت: امسال برای نخستین بار در جشن امت احمد حضور داریم و با توزیع شله زرد و آش شیرینی وحدت و میلاد پیامبر رحمت را با مردم تقسیم کردیم.

غلام حسین رازیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین سالی است که در این جشن بزرگ شرکت می‌کنیم و با همراهی پنج نفر از خادمان شله زرد و آش میان مردم توزیع شد و هدف ما خدمت به مردم و ادای احترام به ساحت پیامبر مهربانی‌هاست

وی ادامه داد: جشن امت احمد نمادی از وحدت شیعه و سنی و فرصتی برای همبستگی امت اسلامی است حضور پرشور مردم در این مراسم نشان می‌دهد که محبت پیامبر رحمت همچنان محور همدلی و اتحاد مسلمانان است.

رازیانی ادامه داد: برای این مراسم بیش از ده روز است که برنامه ریزی کردیم و امروز با تمام توان در خدمت مهمانان هستیم.

خادمان هیئت عاشقان ثارالله با نخستین حضور خود در جشن امت احمد نشان دادند که خدمت در سایه نام رسول خدا (ص) فرصتی ناب برای ایجاد انسجام محبت و همدلی میان امت اسلامی است و سنندج بار دیگر جلوه‌ای از این وحدت را در میلاد پیامبر رحمت به نمایش گذاشت

