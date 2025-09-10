به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری سه شنبه شب در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته وحدت و دیدار با جمعی از علما و مسئولان در میانکاله با اشاره به جایگاه والای پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در ایجاد همبستگی امت اسلامی گفت: در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت و وحدت امت محقق خواهد شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران در این مراسم اظهار داشت: طنین وحدت و همبستگی ملی در میلاد رسول‌الله (ص) در ایران اسلامی به صدا درآمده و حضور اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر نماد وحدت است.

وی افزود: ایران عزیز، سنبل وحدت، نشاط و امید برای همه مسلمانان است، حتی آنان که در خارج از میهن زندگی می‌کنند. وحدت مقدسی که در جنگ ۱۲ روزه رقم خورد، موجب سرافرازی و سربلندی ملت ایران در جهان شد.

این فعال فرهنگی و مذهبی مازندران با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) اسوه حسنه و مهربانی است، تصریح کرد: میلاد خاتم‌الانبیاء (ص) فرصتی استثنایی برای احیای صلح، دوستی، مودت، وحدت و حمایت از مظلومان در دنیای امروز که گرفتار فروپاشی ارزش‌ها شده است.

باقری تأکید کرد: محمد رسول‌الله (ص) نگین جاودانه وحدت امت اسلامی است و امروز مسلمانان با همبستگی و اتحاد می‌توانند در برابر دشمنان سد محکمی ایجاد کرده و پیروز میدان باشند، چراکه در قرآن کریم هیچ انسانی بر دیگری جز به تقوا برتری ندارد.

در این مراسم ائمه جمعه شهرستان بهشهر و بخش میانکاله، مولوی اهل سنت، معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی و کارشناسان ساماندهی تشکل‌ها نیز حضور داشتند.