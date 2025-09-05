سقوط یک شهروند در چاهک آسانسور در شهرقدس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن همیانی صبح جمعه در جمع خبرنگاران از عملیات امداد و نجات برای نجات فردی که در چاهک آسانسور سقوط کرده بود، خبر داد.
همیانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام موضوع به مرکز پیام سازمان آتشنشانی (۱۲۵)، نیروهای نزدیکترین ایستگاه به محل اعزام شدند.
رئیس آتشنشانی شهرقدس ادامه داد: آتشنشانان پس از ایمنسازی کابین آسانسور، فرد آسیبدیده را از داخل چاهک خارج و برای انتقال به بیمارستان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
وی افزود: با توجه به شدت آسیبدیدگی، فرد مصدوم توسط عوامل مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد و آتشنشانان نیز اقدامات تکمیلی جهت ایمنسازی مجدد آسانسور را انجام دادند.
رئیس آتشنشانی شهرقدس در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از آسانسور، خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که بیتوجهی به اصول ایمنی میتواند منجر به وقوع حوادث ناگوار شود.
