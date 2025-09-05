به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در مورد تغییر وضعیت پارادوومیدانی از انجمن به فدراسیون که طرح آن را در نشست مشترک با اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک ارائه کرد، گفت: پارادوومیدانی فدراسیون جهانی دارد، اگر برای این رشته فدراسیون تشکیل شود بخش زیادی از مسئولیت فدراسیون جانبازان و توان یابان به این فدراسیون منتقل می شود ضمن اینکه این رشته صاحب بوجه اختصاصی هم می شود.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد مدال توان یابان از پارادوومیدانی است. باید برنامه ریزی داشته باشیم. با همین کار بودجه فدراسیون فعلی را به دو برابر افزایش می دهیم. البته باید مطالعه دقیق تر صورت بگیرد. هر کاری که بتواند منجر به انسجام شود و در راستای افتخارآفرینی ورزشکاران و زیربنایی کردن ورزش به خصوص ورزش توان یابان باشد، انجام می دهیم.

وزیر ورزش که در جریان بازدید از فدراسیون ورزش های توان یابان صحبت می کرد در مورد بحث انتصابی کردن روسای برخی فدراسیون نیز توضیح داد. وی در این زمینه گفت: مجموعه ای داریم مانند فدراسیون ورزش های همگانی که کار حاکمیتی انجام می دهد، این موضوع را در مورد این فدراسیون ها مطالعه می کنیم، هیچ اقدامی را بدون مطالعه انجام نمی دهم.

وی با تاکید بر اینکه چیزی به اسم انتصابات ندرایم، ادامه داد: برای مجموعه ای که حاکمیتی است انتخابات نداریم. ما نمی توانیم از آنچه در دنیا است بی تفاوت باشیم. در دنیا خیلی از کارها در مورد ورزش همگانی توسط شهرداری انجام می شود. در مورد ورزش همگانی باید سیاست گذار باشیم نه اینکه بودجه بدهیم که برای ما مسابقه برگزار کنند. فدراسیون های همگانی و آمادگی جسمانی جای مسابقه نیست. انتخابات را می گذاریم تا کسی که انتخاب می شود برای اسپانسر اقدام کند و با بخش خصوصی همکاری داشته باشد.

وزیر ورزش تصریح کرد: برای رده های ملی، بازی های آسیایی و المپیک دولت بودجه اختصاص می دهد اما الان تقریبا همه منابع را ما تامین می کنیم. سیاست های کلی نظام اینگونه تعریف نشده است. توانش را نداریم که همه منابع را ما تامین کنیم.

وی همچنین انتقادی از چگونگی همکاری با بخش های خصوصی مطرح کرد و گفت: آنجا که بخش حصوص می آید، هزینه را به شکلی بالا می برند که بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می گیرد. مسئول هستیم که توازن را در ورزش ایجاد کنیم. این جزو وظایف اصلی ما است. کار کارشناسی می کنیم. نمی شود کسی که انتخاب می شود، پول چند ده میلیاردی در اختیارش قرار دارد به هیچ کسی هم نباید پاسخ دهد. حتما اینها را پیگیری می کنیم.

دنیامالی تاکید کرد: آنچه من بابت آن به دولت قول داده ام، انضباط در ورزش است. یکی از آنها، انضباط مالی است و برای ریال به ریال باید برنامه داشته باشیم و قطعا این موضوع موردتوجه مجموعه ورزش است.

وزیر ورزش تاکید کرد که ثابت خواهم کرد که با همین ظرفیت موجود در ورزش، می شود افتخار آفرینی‌های بیشتری انجام داد.