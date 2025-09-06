وزارت ورزش و آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان،احمد دنیامالی وزیر ورزش و وجوانان به همراه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز (شنبه ۱۵ شهریور ماه) نشست مشترکی را با روسای فدراسیون‌های ورزشی برگزار کردند.

این جلسه به منظور توسعه تعاملات هر چه بیشتر میان دو دستگاه، بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نقطه نظرات طرفین با هدف بهبود توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در مدارس انجام شد. در همین راستا، تفاهم نامه همکاری متقابل میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش نیز منعقد شد تا فعالیت‌های ورزش دانش آموزی از این پس با اهداف جدی‌تری دنبال شود.

نشست وزرای ورزش و آموزش و پرورش در حالی آغاز شد که در ابتدا احمد دنیامالی به اهمیت استعدادیابی نخبگان ورزشی در مدارس سراسر کشور تاکید کرد و گفت: مهمترین اصل در ورزش قهرمانی، استعدادیابی و پشتوان‌ سازی است. مدرسه اولین جایی است که استعدادها از درون آن شناسایی می‌شوند. بنابراین وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی این حوزه باید توجه ویژه‌ای به ورزش مدارس داشته باشد و وظیفه سنگینی در این خصوص دارد. یقینا وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان محلی که مسئولیت تربیت کودکان و نوجوانان را به عهده دارد در بعد سلامت هم موظف به انجام یکسری تکالیف است. از دیرباز اقدامات برجسته‌ای توسط همکاران آموزش و پرورش در جهت توسعه ورزش مدارس انجام شده است اما ما می‌خواهیم، این همراهی بیش از پیش تقویت شود. با توجه به این موضوع درصددیم تا با امضا یک تفاهم نامه رسمی به نتایج بهتری برسیم.

وی با بیان این که برای رسیدن به این مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند، اضافه کرد: از آنجا که بچه‌ها از سنین پایین وارد اردوهای تیم‌های ملی می شوند، جدای از بحث آموزش و تحصیلی آن‌ها، موضوع سلامت آنها باید بیشتر از هر چیزی مهم شمرده شود. به همین خاطر ما این آمادگی را داریم که با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که یکی از متولیان اصلی عرصه سلامت جامعه است، وارد عمل شویم و یک کار سه جانبه را انجام بدهیم. آفت چاقی، امروز گریبانگیر بچه‌های ما شده است. ما برای این که بچه‌های بانشاطی داشته باشیم و از مشکلات جسمانی و روحی در سنین بزرگسالی جلوگیری کنیم، به همگرایی بین دستگاهی نیاز داریم تا درخشان‌تر ظاهر شویم.

وزیر ورزش و جوانان همچنین خاطر نشان کرد: ورزش ایران باید با وزارت آموزش و پرورش عجین شود. با همین امکانات و نیروی انسانی می‌توانیم اتفاقات بهتری رقم بزنیم. هیچ رشته‌ای در ورزش مدارس بر دیگری ارجحیت ندارد و نگاه من به آینده است. نتایجی که دانش آموزان ما امروز در میادنی جهانی گرفتند مربوط به زحمات قبلی است. بنابراین ما هم باید امروز بکاریم تا دیگران ۵ یا ١٠ سال دیگر برداشت کنند. کاروان‌های دانش آموزی ما در بازی های جهانی زیر ۱۵ و ۱۸ سال در چند ماه اخیر به افتخارات مهمی دست پیدا کردند که موجب خوشحالی جامعه شد. می‌خواهیم لزوم همکاری فدراسیون‌های ورزشی با آموزش و پرورش به چنین نتایجی منجر شود و دو طرف از تمام ظرفیت‌های هم برای توسعه ورزش قهرمانی در مدارس بهره مند شوند.

در ادامه این نشست علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش صحبت‌های خود را با اشاره به بازی‌های جهانی ژیمنازیاد صربستان شروع کرد؛ جایی که کاروان ورزش ایران برای نخستین بار در رقابت‌های زیر ١۵ سال به میدان رفت و با کسب ٨۶ مدال به عنوان پنجمی دنیا رسید. وی گفت: اگر سال گذشته حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان نبود، ما نمی‌توانستیم به تنهایی این کاروان را به بازی‌های جهانی اعزام کنیم. اما حمایت‌های ایشان باعث شد که نه تنها کاروان عظیمی را به صربستان بفرستیم بلکه از تمام ظرفیت فدراسیون‌ها هم استفاده کردیم تا موفق شدیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

وی تصریح کرد: ورزش یکی از برنامه‌های راهبردی جدی ما در وزارت آموزش و پرورش است چرا که ذات زیبایی دارد و مورد علاقه آحاد جامعه است. به دنبال این هستیم که ورزش صبحگاهی را در تمامی مدارس کشور اجرایی کنیم. از فدراسیون‌های ورزشی می‌خواهیم که اگر به طور جداگانه برنامه‌ای برای فعال‌سازی رشته‌های خود در مدارس دارند به ما ارائه بدهند تا با همفکری کارشناسان وزارت آموزش و پرورش، ورزش قهرمانی را در مدارس توسعه بدهیم.



وزیر آموزش و پرورش همچنین از جذب بسیاری از دانش آموزان نخبه در دانشگاه فرهنگیان خبر داد و یادآور شد: دانشگاه فرهنگیان طرحی را ارائه داده که می‌خواهد برای اولین بار سه هزار نفر از دانش آموزان نخبه در کشور را بدون آزمون جذب کند. عده زیادی از این آمار، جامعه ورزشکاران هستند. امیدواریم با این اتفاق بیشتر بتوانیم به رونق ورزش مدارس کمک کنیم.

در جریان این نشست سرپرست فدراسیون ورزش دانش آموزی هم گزارشی از بازی های ژیمنازیاد پیش‌رو ارائه کرد و با تاکید وزیر ورزش و جوانان مقرر شد از هم اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور پرقدرت کاوران ورزش دانش آموزی کشورمان در این رویدادها انجام شود. بازی‌های جهانی دانش آموزی (ژیمنازیاد) هر دو سال یکبار برگزار می‌شود که رقابت‌های زیر ١٨ سال و زیر ١۵ سال به ترتیب در سال‌های ٢٠٢۶ و ٢٠٢٧ انجام خواهد شد. با توجه به تغییرات مدیریتی در راس فدراسیون جهانی ورزش مدارس هنوز اطلاعات دقیق رشته‌ها و میزبان این بازی ها هنوز اعلام نشده است.

نشست مشترک وزاری ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در حالی ادامه پیدا کرد که تعداد زیادی از روسای فدراسیون‌های ورزشی درخواست‌ها و مشکلات خود را در خصوص پیگیری امور مربوطه به ورزش مدارس و فدراسیون ورزش دانش آموزی عنوان کردند. عدم برگزاری مسابقات آموزشگاه‌ها، سخت‌گیری و عدم مجوز به کارشناسان استعدادیاب فدراسیون‌ها برای ورورد به مدارس از جمله دغدغه هایی بود که مطرح شد.

گنجاندن بازی‌های بومی، محلی در زنگ ورزش مدارس، مستندسازی چهره‌های نامدار ورزش ایران در کتب درسی، معرفی ورزش چوگان به دانش آموزان و نصب حلقه بسکتبال در تمامی مدارس نیز از جمله پیشنهاداتی بود که از سوی روسای فدراسیون‌ها به کاظمی‌پور داده شد.

وزیر آموزش و پرورش ضمن توجه به تمامی نطقه نظرات روسای فدراسیون‌ها به طور ویژه این قول را داد که پیشنهاد قرار گرفتن ورزش چوگان در کتب درسی (در قالب شعر و داستان حماسی)، به عنوان ورزشی ملی و آیینی ایرانیان در اولویت تصمیمات خود قرار دهد.

در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری میان وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در راستای توسعه همکاری متقابل دو دستگاه با حضور دنیامالی کاظمی منعقد شد. استعدادیابی، برگزاری مسابقات و فعالیت های ورزشی، نیروی انسانی، امکانات ورزشی و آموزش و پروهش از جمله محورهای تعامل و همکاری بین دو وزارتخانه است که در این تفاهم نامه لحاظ شده است.