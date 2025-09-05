  1. استانها
جشن بزرگ «امت احمد» در زاهدان برگزار می شود

زاهدان - جشن باشکوه امت احمد به مناسبت هفته وحدت با حضور چهره‌های محبوب تلویزیونی و برنامه‌های متنوع، یکشنبه ۱۶ شهریور در پارک بانوان زاهدان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت و سالروز ولادت پیامبر رحمت، جشن باشکوه امت احمد با اجرای برنامه‌های متنوع و شاد برای تمام سنین، در تاریخ یکشنیه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در پارک بانوان، واقع در بلوار انقلاب زاهدان برگزار خواهد شد.

در این جشن، هنرمندان و شخصیت‌های مورد علاقه کودک. نوجوان حضور خواهند داشت؛ از جمله: کارآگاه رشید، مل مل، مرتضی حسینی و پیام عزیزی

در این ویژه برنامه که به مناسبت هفته وحدت برگزار می‌شود، برنامه‌های متنوعی از جمله: موسیقی زنده، دهل و ساز بلوچی، قوالی‌خوانی، استندآپ کمدی و سرودهای پرشور اجرا خواهد شد.

همچنین، پذیرایی ویژه با خوراکی‌های متنوع و پارک بازی کودکان با جایزه و بازی‌های هیجان‌انگیز، از دیگر جذابیت‌های در نظر گرفته شده در این جشن است.

