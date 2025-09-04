خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: هفته وحدت زمانی است برای یادآوری اینکه مسلمانان می‌توانند با وجود تفاوت‌ها در کنار هم باشند. در سیستان و بلوچستان این معنا جلوه‌ای روشن‌تر دارد؛ جایی که شیعه و سنی سال‌ها در کنار هم زندگی کرده‌اند و نمونه‌ای زیبا از همزیستی مسالمت‌آمیز را به نمایش گذاشته‌اند. در این هفته، توجه به شباهت‌ها و ارزش‌های مشترک اسلامی می‌تواند فرصت تازه‌ای برای تقویت دوستی‌ها و رفع مشکلات باشد.

هدف از وحدت این نیست که همه یک فکر یا یک روش داشته باشند، بلکه این است که بیاموزیم با احترام و همدلی، تفاوت‌ها را به فرصتی برای رشد تبدیل کنیم. جشن‌ها، همایش‌ها، نشست‌های فرهنگی و گفتگوهای مردمی در شهرها و روستاهای استان می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت عمیق از همبستگی بیشتر ایجاد کند.

اهمیت هفته وحدت در سیستان و بلوچستان بیش از سایر نقاط کشور است؛ چراکه در برابر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی نگاه‌های بیرونی، قدرت اصلی مردم این دیار با اتحاد و همبستگی شکل گرفته است. این اتحاد می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت استان در حوزه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شود.

هفته وحدت در سیستان و بلوچستان تنها یک مناسبت نیست؛ بلکه تمرینی برای زندگی مسالمت‌آمیز و همراهی همیشگی میان شیعه و سنی است. تمرینی که می‌تواند الگویی برای سایر نقاط جهان اسلام باشد و آینده‌ای روشن‌تر برای مردم این سرزمین و امت اسلامی رقم بزند.

خواستگاه اصلی هفته وحدت سیستان و بلوچستان است

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت در سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خاستگاه اصلی هفته وحدت استان سیستان و بلوچستان است همان‌گونه که انقلاب اسلامی به مردمی بودن استوار است، مسئله وحدت هم چنین جایگاهی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سیفایی بیان کرد: مقام معظم رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ در سالگرد حضرت امام خمینی (ره) معیار تشخیص مکتب اصیل امام از تحریف‌شده را بیان کردند و فرمودند: برای شناخت صحیح انقلاب باید معیارها را سنجید؛ آنچه با این معیارها منطبق است، تصویر درست انقلاب است و آنچه منطبق نیست، تصویر انحرافی است، رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که یکی از این معیارها، مسئله وحدت است.

راه رسیدن به وحدت؛ دشمن شناسی است

وی افزود: اندیشمندان انقلاب اسلامی از ابتدا بر اهمیت وحدت تأکید داشتند، اما پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همه ما به درک عینی‌تری از این حقیقت دست یافتیم که وحدت صرفاً یک گزینه نیست، بلکه شرط بودن و نبودن ماست؛ اگر وحدت داشته باشیم باقی می‌مانیم و اگر نداشته باشیم، از میان خواهیم رفت.

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت تصریح کرد: قرآن کریم راه رسیدن به وحدت را دشمن‌شناسی معرفی می‌کند. تجربه جنگ تحمیل اخیر نشان داد که وقتی مردم دشمن را درست تشخیص دهند، انسجامی بی‌سابقه شکل می‌گیرد و اختلافات درونی قابل مدیریت خواهد شد. پیروزی‌های امت اسلامی همواره ناشی از وحدت و شکست‌ها نتیجه تفرقه بوده است. امروز اگر بیش از پنجاه هزار نفر از مردم غزه به شهادت رسیده‌اند، یکی از دلایل آن نبود وحدت در امت اسلامی است.

حجت الاسلام سیفایی خاطر نشان کرد: هفته وحدت امسال نقطه عطفی در تحکیم وحدت اسلامی در استان شهید پرور سیستان و بلوچستان است.

برگزاری همایش وحدت و مقاومت در زاهدان

رئیس مؤسسه خاتم النبیین (ص) زاهدان و دبیر همایش وحدت ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «همایش وحدت و مقاومت» با همکاری شش کمیته؛ کمیته علما و روحانیون، کمیته دانشگاهیان، کمیته جوانان، کمیته بانوان، کمیته اهالی هنر و رسانه، کمیته فعالان اجتماعی آغاز به کار کرده است.

مولوی عبدلله ناروئی افزود: این کمیته‌ها با رصد مسائل روز، فعالیت خود را به‌صورت دائمی در طول سال ادامه خواهند داد. برنامه دو روزه همایش وحدت و مقاومت، با تمرکز بر جنگ تحمیلی دوازده روزه، که از آن با عنوان جنگ احزاب هم یاد می‌شود، در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این مراسم روز شنبه ۱۵ شهریور ماه با افتتاحیه‌ای به مدت یک ساعت در تالار امام رضا (ع) آغاز می‌شود که مهمانانی از سطح استان و خارج از استان در آن حضور خواهند داشت. در ادامه روز نخست، مقالات ارسال‌شده توسط پژوهشگران ارائه و بررسی می‌شود و نویسندگان از مقالات خود دفاع خواهند کرد. همچنین پرسش و پاسخ در ارتباط با این مقالات انجام و از مقاله برتر تقدیر خواهد شد.

رئیس مرکز تخصصی خاتم النبیین (ص) ادامه داد: روز دوم این برنامه (یکشنبه ۱۶ شهریور) در قالب سه نشست تخصصی ادامه خواهد یافت. دبیران کمیته‌های مختلف در کنار دبیر ستاد، حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سیفایی حضور دارند. هر کمیته موظف است بیانیه خود را آماده و در پایان نشست‌ها قرائت کند؛ و در پایان از مقالات برتر تقدیر می‌شود.

ایشان گفت: این گردهمایی با هدف تقویت همبستگی، بازخوانی نقش مقاومت و وحدت در برابر دشمنان و تأکید بر جایگاه علما، نخبگان و دانشگاهیان در این مسیر طراحی شده است.

مولوی ناروئی تصریح کرد: همچنین به مناسبت میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و هفته وحدت، جشن مردمی با فضایی شاد و معنوی در سطح شهر زاهدان برگزار خواهد شد. علاوه بر آن، برنامه‌های متنوع محلی در روستاها و شهرهای استان با محوریت مشارکت مردمی اجرا می‌شود.

هفته وحدت در سیستان و بلوچستان فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی و انسجام میان اقوام و مذاهب است.

این استان با تنوع فرهنگی و مذهبی خود، نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز محسوب می‌شود. در این ایام، نشست‌ها، جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌شود تا روحیه برادری اسلامی تقویت شود؛ توجه به مشترکات، احترام به تفاوت‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگو، زمینه توسعه پایدار و تحکیم وحدت در جامعه سیستان و بلوچستان را فراهم می‌سازد.