  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

عامل چاقوکشی در بلوار شهید بهشتی ایلام دستگیر شد

عامل چاقوکشی در بلوار شهید بهشتی ایلام دستگیر شد

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری عامل چاقوکشی در بلوار شهید بهشتی، ابتدای خیابان خرمرودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری منجر به چاقوکشی در ابتدای خیابان خرمرودی، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد عامل اصلی درگیری از اراذل و اوباش سابقه‌دار بوده که با ایجاد مزاحمت برای شهروندان پس از وقوع حادثه از محل متواری شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، وی را دستگیر کردند.

سرهنگ بسطامی با اشاره به اعتراف متهم به بزه ارتکابی در تحقیقات اولیه، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

