توضیح بنیاد امور بیماری های خاص درباره توزیع واکسن آنفلوانزای رایگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران مبنی بر اینکه واکسن آنفلوانزا برای بیماران خاص رایگان است و بنیاد بیماران خاص مسئولیت تأمین و توزیع رایگان آن را برعهده دارد، بنیاد امور بیماری‌های خاص اعلام کرد: این زمینه تاکنون نه مکاتبه‌ای انجام شده، نه توافقی صورت گرفته و نه واکسن آنفلوانزا تحویل شده است، لذا بنیاد امور بیماری‌های خاص هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.