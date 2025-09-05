به گزارش خبرنگار مهر، برترین‌های مسابقات تورینگ و سافاری مازندران شامگاه جمعه در ساحل دریاسر محمودآباد معرفی شدند.

در پایان مسابقات تورینگ و سفری مازندران که در ساحل دریاسر محمودآباد برگزار شد، گروه «رضا فتوکیان» به عنوان راننده و «کاووس رضایی» به عنوان نقشه‌خوان با خودرو شماره ۱۱۶ از رامسر موفق به کسب مقام نخست شدند.

این رقابت‌ها با حضور ۴۶ شرکت‌کننده در قالب ۲۱ تیم دو نفره برگزار شد که مسیر مسابقه شامل سه بخش شهری، بین‌شهری و جنگلی از محمودآباد تا اکوپارک ایزدشهر بود. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در مسیر ۷۰ کیلومتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و خودروها مجاز به خروج از مسیر تعیین‌شده نبودند.

تیم تمام‌زنانه مسابقه با شماره ۱۱۳، متشکل از «مبینا کاشفی» به عنوان راننده و «ستاره پورملایی» به عنوان نقشه‌خوان از عباس‌آباد به مقام دوم دست یافتند که این حضور، نقطه‌ای مثبت در رویداد بود.

جایگاه سوم نیز به تیم شماره ۱۱۸، شامل راننده «شاهین لطفی» و نقشه‌خوان «سارا نعمتی» از تنکابن اختصاص یافت.