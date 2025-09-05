رقابت ۴۶ نفر در مسابقات تورینگ و سافاری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر زادمهر قلی‌زاده عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نخستین راند مسابقات تورینگ و سافاری استان به میزبانی ساحل دریاسر محمودآباد در حال برگزاری است و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مهم‌ترین قانون این مسیر ۷۰ کیلومتری است، به‌طوری که هیچ یک از اتومبیل‌ها حق خروج از مسیر را ندارند.

قلی‌زاده از شرکت ۲۳ اتومبیل آفرود با ۴۶ شرکت‌کننده در قالب گروه‌های دو نفره راننده و نقشه‌خوان خبر داد و افزود: بانوان حضور فعال در هر دو بخش دارند.

وی افزود: رویکرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشور و رئیس فدراسیون، محمدرضا پازندمهر، بر رفع موانع حضور زنان در مسابقات از جمله صدور گواهینامه موتورسیکلت متمرکز است و امید می‌رود شاهد حضور جدی‌تر بانوان در رقابت‌های ملی باشیم.

قلی‌زاده درباره انگیزه برگزاری راند تورینگ و سافاری مازندران گفت: برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی کشور و استان سال‌ها است در جریان است، اما این رویداد نیازی به تغییر در اتومبیل ندارد و خودروها با ظاهر فابریک در مسابقه حضور دارند.

وی تصریح کرد: فرهنگ‌سازی رانندگی ایمن و تخلیه هیجان در فضای مسابقه و خارج از محدوده شهری از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است.

وی از همراهی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی محمودآباد قدردانی کرد و افزود: علیرضا یگانگی، رئیس پیشین و پایه‌گذار هیأت با ۲۵ سال سابقه مدیریت، نقش قابل تقدیری در شکل‌گیری و توسعه این هیأت و ورزش‌های تابعه داشته است.

قلی‌زاده همچنین بر حفاظت از محیط زیست در این رویداد تأکید کرد و گفت: مسیر مسابقه و محل ورود خودروها از نقاط ممنوعه آفرود استان نیست و عموم اتومبیل‌ها اجازه ورود به این مسیر را دارند.