به گزارش خبرنگار مهر، پویش مردمی و اجتماعی «به عشق پیامبر می‌بخشم» به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) با هدف کمک به آزادی یک‌هزار و ۵۰۰ زندانی نیازمند در خراسان رضوی به‌طور گسترده در سطح استان آغاز شد.

این پویش که با مشارکت اقشار مختلف مردم، خیران و فعالان اجتماعی اجرا می‌شود، می‌کوشد با جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی، زمینه بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده را فراهم آورد.

برنامه‌ریزی‌ها حاکی از آن است که فعالیت‌های این پویش در روزهای آینده همزمان با برگزاری آئین‌های بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) در نقاط مختلف استان ادامه یابد و امکان مشارکت عموم مردم به روش‌های مختلف فراهم شود.

گفتنی است؛ «به عشق پیامبر می‌بخشم» بخشی از سلسله برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در خراسان رضوی است که با محوریت ترویج سنت‌های انسانی و اسلامی در مناسبت‌های مذهبی برگزار می‌شود.