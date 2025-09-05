وحدت اسلامی رمز پیروزی مسلمانان در برابر تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بختیاری در خطبههای نماز جمعه امروز ۱۴ شهریور ماه ضمن اشاره به ویژگیهای ناپسند انسان، بر لزوم پناه بردن به خداوند از شش خصلت نکوهیده تأکید کرد و نخستین خصلت را در شک و تردید دانست.
امام جمعه چناران با بیان اینکه شک تنها ناشی از جهل نیست بلکه ممکن است از غفلت و وسوسههای شیطانی سرچشمه گیرد، اذعان کرد: شک انسان را از مسیر نورانی هدایت، دور کرده و در مسیر گمراهی و ضلالت میاندازد بنابراین باید با آگاهی از حقیقتطلبی در مسیر عبودیت و بندگی حرکت کرد.
وی چهار منبع اصلی شک و تردید را در تماری (بحثهای بیحاصل همراه با لجاجت)، ترس از جستجوی حقیقت، دودلی ناشی از وسواس و ضعف در مقابل شبهات دانست.
بختیاری با اشاره به لزوم شناخت معرفت الهی در مواجهه با چنین چالشهایی، بر اهمیت آگاهی تأکید کرد.
امام جمعه چناران با اشاره به هفته وحدت و ضرورت نظامسازی اسلامی، گفت: اصلیترین مأموریت انبیا انسانسازی بود که این امر تنها زمانی محقق میشود که تمدن اسلامی شکل بگیرد.
وی همچنین ضمن تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی به عنوان یک راهبردهای حیاتی برای مقابله با تهدیدات جهانی، افزود: وحدت اسلامی نه تنها از دستورات دینی بلکه ضرورت عقلی برای حفظ اسلام است.
بختیاری از غزه به عنوان نماد بیداری مسلمانان و محور اتحاد بین آنها یاد و بیان کرد: غزه در حال حاضر به عنوان زنگ بیداری برای مسلمانان و نشانهای از اتحاد در برابر چالشها و تهدیدات تبدیل شده است.
امام جمعه چناران از خطبههای خود رمز موفقیت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر را در حفظ وحدت ملی دانست و گفت: این وحدت مقدس بود که باعث شد ایران با موفقیت در برابر دشمنان خود ایستادگی کند.
وی در بخشی دیگری از تلاشهای حزبالله در یمن حمایت و تصریح کرد: حزبالله سِلاح لبنان است و هیچ قدرتی نمیتواند این سلاح را از این کشور بگیرد.
بختیاری خطاب به مسئولان، با تأکید بر لزوم روحیه جهادی در خدمترسانی به مردم، گفت: مسئولان باید قدردان مردمی باشند که پای نظام، کشور و رهبری ایستادهاند و همواره در مسیر خدمت به مردم تلاش کنند.
نظر شما