حجتالاسلام علی احدی در خطبههای این هفته نماز جمعه کاشمر که در امام زاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ایام میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: این ایام خجسته فرصت ارزشمندی برای بازگشت به سیره پیامبر و اهلبیت (ع) و تحکیم وحدت در جامعه اسلامی است.
امام جمعه موقت کاشمر افزود: رسول خدا هر روز از شش بیماری روحی به خدا پناه میبردند؛ این شش مورد عبارتند از شک، شرک، تعصب بیجا، خشم، دشمنی و حسادت. پیامبر با اینکه عقل کل و معصوم بودند، این رفتار را برای ما بهعنوان الگو بر جای گذاشتند تا بدانیم همواره باید مراقب آسیبهای روحی و اخلاقی باشیم.
وی با اشاره به هفته تعاون بیان داشت: تعاون یک اصل عقلی و قرآنی است. همانطور که پنج انگشت وقتی کنار هم قرار میگیرند قدرت بیشتری دارند، جامعه نیز با همکاری و همدلی میتواند موفقیتهای بزرگی رقم بزند. هر جا تعاون واقعی وجود داشته، شاهد پیشرفت و پیروزی بودهایم.
احدی در ادامه به هفته وحدت اشاره کرد و افزود: پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) محور وحدت مسلمانان هستند. ولایت اهلبیت (ع) عامل اتحاد امت است و امروز نیز در ایران، وحدت حول محور ولایت و امامت شکل گرفته است. نماز جمعه جلوهای روشن از این وحدت دینی و اجتماعی است.
امام جمعه موقت کاشمر با گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور و شهدای محراب خاطرنشان کرد: شهدا با خون خود زمینهساز وحدت شدند و ما باید میراث ارزشمند آنان را پاس بداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: قطع مکرر برق و اینترنت خسارتهای زیادی به تولید، کارخانجات و مشاغل وابسته وارد کرده است. میلیونها جوان شغلشان وابسته به اینترنت است و هرگونه نابسامانی در این بخش تهدیدی جدی برای معیشت آنان محسوب میشود.
احدی تأکید کرد: وحدت به معنای نادیده گرفتن مشکلات کشور نیست، بلکه باید با همدلی و اتحاد برای رفع آنها تلاش کنیم. مردم ایران گوش به فرمان ولایت هستند و از مسئولان انتظار دارند که برای حل مسائل معیشتی و اقتصادی گامهای جدی بردارند.
وی اظهار کرد: آینده این ملت روشن است. همانگونه که قرآن وعده داده است، سرانجام از آنِ متقین خواهد بود و انشاءالله با ظهور حضرت ولیعصر (عج) عدالت و وحدت حقیقی در سراسر جهان تحقق خواهد یافت.
