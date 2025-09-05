به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی احدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشمر که در امام زاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ایام میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: این ایام خجسته فرصت ارزشمندی برای بازگشت به سیره پیامبر و اهل‌بیت (ع) و تحکیم وحدت در جامعه اسلامی است.

امام جمعه موقت کاشمر افزود: رسول خدا هر روز از شش بیماری روحی به خدا پناه می‌بردند؛ این شش مورد عبارتند از شک، شرک، تعصب بی‌جا، خشم، دشمنی و حسادت. پیامبر با اینکه عقل کل و معصوم بودند، این رفتار را برای ما به‌عنوان الگو بر جای گذاشتند تا بدانیم همواره باید مراقب آسیب‌های روحی و اخلاقی باشیم.

وی با اشاره به هفته تعاون بیان داشت: تعاون یک اصل عقلی و قرآنی است. همان‌طور که پنج انگشت وقتی کنار هم قرار می‌گیرند قدرت بیشتری دارند، جامعه نیز با همکاری و همدلی می‌تواند موفقیت‌های بزرگی رقم بزند. هر جا تعاون واقعی وجود داشته، شاهد پیشرفت و پیروزی بوده‌ایم.

احدی در ادامه به هفته وحدت اشاره کرد و افزود: پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) محور وحدت مسلمانان هستند. ولایت اهل‌بیت (ع) عامل اتحاد امت است و امروز نیز در ایران، وحدت حول محور ولایت و امامت شکل گرفته است. نماز جمعه جلوه‌ای روشن از این وحدت دینی و اجتماعی است.

امام جمعه موقت کاشمر با گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور و شهدای محراب خاطرنشان کرد: شهدا با خون خود زمینه‌ساز وحدت شدند و ما باید میراث ارزشمند آنان را پاس بداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: قطع مکرر برق و اینترنت خسارت‌های زیادی به تولید، کارخانجات و مشاغل وابسته وارد کرده است. میلیون‌ها جوان شغلشان وابسته به اینترنت است و هرگونه نابسامانی در این بخش تهدیدی جدی برای معیشت آنان محسوب می‌شود.

احدی تأکید کرد: وحدت به معنای نادیده گرفتن مشکلات کشور نیست، بلکه باید با همدلی و اتحاد برای رفع آن‌ها تلاش کنیم. مردم ایران گوش به فرمان ولایت هستند و از مسئولان انتظار دارند که برای حل مسائل معیشتی و اقتصادی گام‌های جدی بردارند.

وی اظهار کرد: آینده این ملت روشن است. همان‌گونه که قرآن وعده داده است، سرانجام از آنِ متقین خواهد بود و ان‌شاءالله با ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) عدالت و وحدت حقیقی در سراسر جهان تحقق خواهد یافت.