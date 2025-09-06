فلسطین؛ قلب تپنده امت اسلام است

حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته وحدت، بر اهمیت این مناسبت در ایجاد همبستگی میان مسلمانان تأکید و مسئله فلسطین را قلب تپنده جهان اسلام و نماد مقاومت در برابر ظلم دانست که میتواند عامل اصلی وحدت در سطح بینالمللی باشد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) اشاره کرد که با نامگذاری فاصله بین دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول به عنوان هفته وحدت اسلامی، اختلاف نظر شیعه و سنی در تاریخ ولادت پیامبر اکرم را به فرصتی برای همگرایی و همبستگی جهان اسلام تبدیل نمود.
وی با بیان اینکه مسلمانان جهان هر ساله از این فرصت ایجاد شده به بهترین شکل بهره میبرند، افزود: در این هفته، مسلمانان سعی در تکیه و تأکید بر مشترکات دینی و فرهنگی خود دارند و ارتباطات بینالاسلامی و بینفرهنگی را تقویت میکنند تا همبستگی بیشتری میان خود ایجاد نمایند.
همتیفر تأکید کرد: هفته وحدت تنها یک مناسبت تقویمی نیست که صرفاً برای گرامیداشت آن اقدام کنیم، بلکه باید پیامهای وحدتبخش پیامبر اکرم (ص) را یادآوری کرده و مسائلی را که امت اسلام با آن مواجه است و با آن دست و پنجه نرم میکند، با وحدت کلمه رفع نماید.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یکی از مهمترین موضوعاتی که در هفته وحدت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد را مسئله فلسطین دانست.
وی اظهار کرد: فلسطین همواره یکی از محورهای اصلی در گفتمانهای وحدتساز بین مسلمانان بوده است. نگاه به فلسطین به عنوان قلب تپنده جهان اسلام و یک نماد از مقاومت در برابر ظلم، میتواند یکی از عوامل وحدت در سطح بینالمللی مطرح باشد.
همتیفر با اشاره به وضعیت کنونی غزه، افزود: در حال حاضر شاهد شکلگیری کشتی کمکرسانی به مردم مظلوم غزه و فلسطین از سوی بیش از پنجاه کشور جهان هستیم که این خود مسئلهای مهم در زمینه وحدت است.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تلاشها برای تفرقهافکنی میان مسلمانان و ایجاد جنگهای نیابتی از سوی مستکبرین عالم نظیر آمریکا، انگلیس و اسرائیل روز به روز در حال افزایش است، توجه به مسئله فلسطین به عنوان یکی از مسائل محوری میتواند از این تفرقهافکنیها جلوگیری کند.
