به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه خارگ با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال جاری اظهار کرد: رهبر انقلاب امسال را سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردند و فرمودند که برای رشد تولید و بهبود معیشت، پیشنیاز اساسی افزایش سرمایهگذاری است.
وی افزود: نقش دولت در این زمینه فراهمسازی بسترها و رفع موانع و نقش مردم و بخش خصوصی بهکارگیری سرمایههای خرد و کلان در عرصه تولید است. بانک مرکزی نیز باید مسیر نقدینگی را از سفتهبازی و بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به سمت تولید هدایت کند.
امام جمعه خارگ تصریح کرد: دولت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ تلاش کرده تا در سطح سیاستگذاری به تحقق شعار سال نزدیک شود که تصویب «برنامه اقدامات برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی» در ۱۴ اردیبهشت نقطه برجسته این اقدامات بود.
وی با بیان اینکه جزیره خارگ ظرفیت بزرگی در حوزه تولید و فروش نفت و پتروشیمی دارد، افزود: توجه ویژه به بخشهای پاییندستی ضروری است. متأسفانه برخی پروژهها از زمان افتتاح تا بهرهبرداری سالها به طول میانجامد و روند سرمایهگذاری در این بخشها با کندی پیش میرود.
حجت الاسلام کارگر ادامه داد: انتظار از دولت این است که با همت بیشتر در همه بخشها به تحقق شعار سال کمک کند تا اثرگذاری آن در کاهش تورم نیز مشاهده شود.
تحولات منطقهای
امام جمعه خارگ در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این جنگ آرایش جدیدی از اتحادها، تهدیدات و فرصتها در منطقه ایجاد کرده و موازنه قوا را تغییر داده است.
وی افزود: گروههای مقاومت در غزه توان موشکی و پهپادی خود را حفظ و ارتقا دادهاند و در عرصه جنگ روانی نیز مؤثر عمل کردهاند. در سرزمینهای اشغالی نیز رژیم صهیونیستی با بحرانهای سیاسی، نظامی و اجتماعی کمسابقهای روبهرو است.
حجت الاسلام کارگر تأکید کرد: منطقه غرب آسیا وارد عصر جدیدی از بازدارندگی و شکلگیری نظم امنیتی بدون هژمونی آمریکا شده است و محور مقاومت توانسته معادلات ژئوپلتیکی را به نفع خود تغییر دهد.
وی با تبریک روز پدافند هوایی، یاد و خاطره شهدای والامقام پدافند را گرامی داشت و از بیانات امیر کمالیزاده قدردانی کرد و برای همه نیروهای نظامی کشور عزت و اقتدار روزافزون مسئلت کرد.
