اختلاف افکنی بازی در زمین دشمن است؛ وحدت رمز پیروزی مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند که در مصلی المهدی (عج) برگزار شد، اشاره به برخی از ویژگی‌های انسان‌های باتقوا بیان کرد: قرآن مجید می‌فرماید که انسان‌های باتقوا، کسانی هستند که وقتی طایفه‌ای از شیاطین با آنها برخورد می‌کنند، ذکر و یاد خدا می‌گویند و به واقع با بصیرت رفتار می‌کنند.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه برخی افراد تمام صحبت‌ها و افکار آنان در مورد دنیا است و در واقع غرق دنیا شده‌اند، بیان کرد: تمام فکر و ذکر انسان نباید تنها دنیا باشد چرا که قلب انسان را سیاه می‌کند و هم اضطراب آور است و هم آرامش را از انسان می‌گیرد.

عبادی گفت: نزدیک ظهور، انسان‌ها غربال می‌شوند و برای اینکه مسیر را گم نکنیم و بصیرت ایجاد شود باید به ذکر خدا بپردازیم و ذکر و یاد خدا، امنیت ساز برای خانواده و جامعه است.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله هفته وحدت اظهار داشت: نخستین اقدام پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه، ایجاد اتحاد میان قبایل متفرق و مسلمانان تازه‌وارد بود.

وی ادامه داد: پیامبر با پیمان اخوت میان بردگان آزادشده و رؤسای قبایل، پایه‌گذار انسجامی کم‌نظیر در تاریخ اسلام شد و این تجربه، برای امت اسلامی الگویی ماندگار است.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام برای ما الگو است و وحدتی که ایشان ایجاد کردند، ریشه در وحی و عقلانیت داشت، تصریح کرد: امروز نیز در برابر دشمنان همچون رژیم صهیونیستی، آمریکا و جریان‌های تکفیری، وحدت نه‌تنها یک اصل دینی، بلکه ضرورتی اجتماعی و سیاسی برای حفظ امت اسلامی محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه وحدت تنها به معنای همبستگی میان شیعه و سنی نیست، تصریح کرد: وحدت باید فراگیر باشد و جریان‌های سیاسی کشور نیز باید با هم همراه شوند.

وی بیان داشت: همه ما در یک کشتی واحد قرار داریم و کسانی که به اختلافات دامن می‌زنند یا از روی جهل این کار را می‌کنند یا مزدور دشمن هستند.

جمهوری اسلامی پیشگام وحدت و رسوایی قدرت نرم غرب

حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به حمایت‌های گسترده ملت ایران از فلسطین گفت: برادران ما در غزه اهل سنت هستند اما امروز قلب ملت ایران برای آنان می‌تپد و جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که وحدت اسلامی مرزهای مذهبی را پشت سر می‌گذارد و ای کاش برخی کشورهای اسلامی نیز همانند ایران در حمایت از مردم فلسطین گام برمی‌داشتند.

وی افزود: ملت ایران امروز الگوی استقامت و وحدت در جهان اسلام است، در حالی که برخی کشورهای اسلامی از ترس یا خیانت سکوت کرده‌اند، ایران اسلامی هزینه می‌دهد اما در کنار مظلومان ایستاده است.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تأکید بر نقش «قدرت نرم» در دنیای امروز خاطرنشان کرد: غرب و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کردند با شعارهای فریبنده حقوق بشر و دموکراسی نفوذ خود را حفظ کنند، اما امروز این قدرت نرم به شدت آسیب دیده و اعتبار سابق خود را از دست داده است.

حجت الاسلام عبادی، تأکید کرد: همچنان آنها به دنبال این هستند افکار عمومی دنیا را مدیریت و علیه اسلام بسیج کنند و چهره‌ای خشن از اسلام به نمایش بگذارند و از این جهت باید مراقب باشیم.

وی تصریح کرد: جنایات بی‌رحمانه اسرائیل در غزه و حمایت بی‌دریغ دولت‌های غربی، پرده از چهره واقعی آنان برداشته و افکار عمومی جهان دیگر فریب این ادعاها را نمی‌خورد.

وی بیان کرد: نتانیاهو نه تنها غزه را ویران کرده، بلکه چهره لیبرال‌دموکراسی غرب را نیز مخدوش ساخته است.

وی ادامه داد: امروز مردم بسیاری از کشورهای اروپایی، به‌ویژه در انگلیس و فرانسه، دیگر پشتیبانی گذشته را از سیاست‌های اسرائیل ندارند و نسبت به ادعاهای حقوق بشری دولت‌های خود بی‌اعتماد شده‌اند.

عبادی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به ضرورت آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) اظهار داشت: انتظار ظهور تنها به معنای آرزو کردن نیست، بلکه نیازمند ایمان راسخ، بصیرت عمیق، عمل صالح و پرهیز از گناه است.

وی افزود: هر فرد مؤمن باید با ذکر، دعا، تلاوت قرآن و اصلاح نفس، خود را برای یاری امام زمان (عج) آماده کند.

وی افزود: همچنین جامعه اسلامی با تقویت وحدت و دوری از تفرقه می‌تواند زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد.

امام جمعه موقت بیرجند تصریح کرد: امید به ظهور نه‌تنها یک وعده الهی بلکه عامل تقویت روحیه، افزایش مسئولیت‌پذیری و حرکت در مسیر عدالت و معنویت است.

وی بیان کرد: مسلمانان باید با ایمان عمیق و عمل به دستورات قرآن و اهل بیت (ع)، آمادگی خود را برای تحقق این وعده الهی افزایش دهند تا جامعه بشری شاهد برپایی عدالت واقعی به دست منجی موعود باشد.