به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبههای این هفته در جمع نمازگزاران این شهر با تبریک ماه ربیعالاول و میلاد پیامبر اسلام (ص)، بر ضرورت اتحاد جهان اسلام تأکید کرد و گفت: امت اسلامی تنها در سایه وحدت و پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) به رستگاری خواهد رسید.
ماموستا محمدی با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) ریسمان وحدت امت اسلامی است، اظهار کرد: تمامی مسلمانان با تمسک به سیره و راه پیامبر میتوانند به سعادت و رستگاری دست یابند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جشن بزرگ «امت احمد» در سنندج، این مراسم را نماد اتحاد و انسجام امت اسلامی توصیف کرد و افزود: حضور پرشور مردم در این جشنها موجب شادی دوستان و یأس و ناامیدی دشمنان اسلام میشود.
امام جمعه دهگلان همچنین با گرامیداشت هفته وحدت، این مناسبت را ابتکار ارزشمند امام خمینی (ره) دانست و تصریح کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رهبران جهان اسلام بود که در راه تحقق اتحاد مسلمانان گامهای اساسی برداشت و این میراث همچنان باید تداوم یابد.
