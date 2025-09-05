به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه در آستانه ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) قرار داریم، اظهار کرد: پیامبر اکرم (ع) و ائمه اطهار (ع) از ولایت تکوینی برخوردار بودند و به اذن خداوند بر عالم هستی اثرگذار بودند.

وی تصریح کرد: جشن ۱۷ ربیع‌الاول، درواقع یک جشن دینی و اسلامی است، در این روز باید براساس تاکیدات دین جشن و شادی شود، اسلام با خوشحالی مخالف نیست، اما برخی از شادی‌ها زمینه آلودگی افراد به گناه را فراهم می‌سازند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: خداوند حجاب را واجب کرد، برای جلوگیری از متلاشی شدن خانواده‌ها و گسترش طلاق، بنابراین در هر حکم خداوند دلیلی وجود دارد که به نفع و خیر بشر است.

فاطمی یادآور شد: مهم‌ترین ابزار که در قرآن برای مسلمانان توصیه شده، حفظ وحدت است، که بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و در جنگ ۱۲ روزه شاهد بهترین شکل آن در میان ملت ایران بودیم، که ثروتی عظیم است و باید حفظ شود.

وی اذعان داشت: در ایران اختلاف سلیقه و تفاوت رأی و اندیشه وجود دارد، اما این موضوع تأثیری بر یک‌صدایی مقابل دشمن ندارد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به مطرح شدن بحث وحدت جهان اسلام توسط امام خمینی (ره) ادامه داد: دانشمندان‌، علما و برخی از سیاسیون مسلمان این موضوع را پذیرفتند، اما متأسفانه دولت‌ها کم‌تر تحت تأثیر قرار گرفتند و تحت تأثیر سیاست‌های بیگانگان قرار گرفتند.

فاطمی گفت: امید است وحدت لازم در بین جهان اسلام ایجاد شود و مانند سدی مقابل دشمنی‌ها قرار گیرد.

وی به حضور ایرانیان در کنفرانس شانگهای اشاره کرد و افزود: این حضور در راستای استقلال، پایداری و مقاومت ایران است و همین موضوع موجب ناراحتی آمریکایی‌ها شده، چراکه احساس خطر کردند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آمریکا به دنبال انزوای ایران است، تا مطیع زورگویی‌های آن‌ها شود و از همین‌رو از ارتباط ایران با کشورهای قدرتمند ناراحت است.