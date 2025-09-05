به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه به تحلیل سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای پرداخت و آن را حرکتی حیاتی در راستای مقابله با سلطه‌جویی آمریکا و غرب دانست.

وی با اشاره به هدف اصلی تأسیس این سازمان، گفت: فلسفه وجودی اتحادیه شانگهای، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی و غربی است. این سازمان برای ایجاد تعادلی در نظام جهانی شکل گرفت تا در برابر فشارهای یک‌جانبه‌گرایانه قدرت‌های غربی، مخصوصاً آمریکا، بایستد.



امام جمعه گرگان گفت: ما از اینکه کشورهای بزرگی همچون چین، روسیه، هند و پاکستان به عضویت این سازمان در آمده‌اند، خوشحالیم. این اتحاد بین‌المللی، قدرتی است که در برابر سلطه‌گری آمریکا و غرب شکل گرفته و به سرعت در حال گسترش است. تعداد کشورهای عضو این سازمان به زودی به ۲۷ کشور خواهد رسید.



وی ادامه داد: آمریکا که خود را هژمون جهانی می‌داند، به هیچ وجه قادر به تحمل چنین سازمانی نیست و به همین دلیل تلاش دارد ایران و سایر کشورهای عضو شانگهای را منزوی کند یا آن‌ها را به عنوان تهدیدی برای منافع خود معرفی کند.



نورمفیدی همچنین به بیانیه‌های اخیر سازمان همکاری‌های شانگهای اشاره کرد و گفت: این سازمان به‌طور رسمی جنایات اسرائیل در غزه و حملات آن به ایران را محکوم کرده است. این موضع‌گیری دقیقاً در تضاد با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل قرار دارد.



در ادامه، امام جمعه گرگان به پیشنهاد رئیس‌جمهور چین در خصوص حکمرانی عادلانه جهانی اشاره کرد و گفت: چین بر ضرورت حکمرانی بر اساس عدالت تأکید دارد. این پیشنهاد با هدف مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی است، چرا که بسیاری از قطعنامه‌ها و تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت بر اساس منافع یکجانبه ایالات متحده تنظیم می‌شوند.



نورمفیدی در بخش دیگری از سخنانش به استقلال ایران اشاره کرد و گفت: ایران کشوری مستقل است که همواره منافع و مصالح خود را مد نظر قرار می‌دهد. ما ۴۷ سال است که تلاش کرده‌ایم تا از استعمار غرب و آمریکا رها شویم و نباید دوباره به دامان آن‌ها افتاده و تبدیل به مستعمره شویم.



وی افزود: این دیدگاه که ایران به سمت استعمار چین و روسیه می‌رود، به‌هیچ‌وجه درست نیست. ما با وجود رهبری مقام معظم رهبری، هیچگاه به استعمار نمی‌رویم.



امام جمعه گرگان در ادامه با اشاره به هفته وحدت، گفت: یکی از کارهای بزرگ امام خمینی (ره) نامیدن این هفته به‌عنوان هفته وحدت میان مسلمانان بود. این هفته فرصتی است تا امت اسلامی بیش از پیش در راستای وحدت و همبستگی گام بردارند.



نورمفیدی در پایان ولادت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد (ص) و فرزند ارجمند امام صادق (ع) را به همه مسلمانان تبریک گفت.