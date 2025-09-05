داوود ملازمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین سال حضور ما در جشن امت احمد است و با همراهی خادمان این امکان را فراهم کردیم که زائران بتوانند با فناوری مدرن و در فضایی معنوی، لحظاتی ناب از زیارت را تجربه کنند.

وی افزود: هدف ما خدمت به مردم و ایجاد تجربه‌ای تازه و اثرگذار برای آنان است و زیارت مجازی نصیب حاضران می‌شود.

ملازمانی ادامه داد: شور و استقبال بازدیدکنندگان نشان می‌دهد که مردم همواره مشتاق تجربه‌های نوین همراه با معنویت هستند و چنین خدماتی می‌تواند پیوندی میان سنت و نوآوری در خدمت به مردم ایجاد کند.

امروز در شهر سنندج مسیرهای جشن مملو از خانواده‌ها و بازدیدکنندگان مشتاق بود و تجربه زیارت مجازی، فضایی متفاوت و تأثیرگذار برای شرکت‌کنندگان خلق کرد.