راهبرد دشمن پس از شکست نظامی ایجاد جنگ مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم گزمه در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن تبریک آغاز هفته وحدت، گفت: وحدت صرفاً به اشتراکات اعتقادی محدود نمیشود؛ ۶۰ تا ۷۰ درصد مفهوم وحدت به مسائل سیاسی و اجتماعی بازمیگردد و امروز دشمن دقیقاً همین حوزه را هدف قرار داده است.
امام جمعه هامون افزود: دشمنان اسلام هرگاه در جبهه نظامی ناکام ماندهاند، به راهبرد ایجاد جنگ مذهبی و فرقهای روی آوردهاند. ایجاد گروههای تکفیری مانند داعش و سلفیها با هدف ایجاد شکاف میان شیعه و اهلسنت، نمونه بارز این توطئه است.
وی تصریح کرد: امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آنها، امت اسلام را هدف قرار دادهاند. جنایاتی که در فلسطین، غزه، یمن، عراق و افغانستان رخ میدهد، همگی از یک منشأ نشأت میگیرد؛ باید دشمن اصلی را شناخت و از درگیریهای داخلی پرهیز کرد.
وحدت حول محور ولایت، کلید پیروزی جبهه حق
حجتالاسلام گزمه با انتقاد از برخی حاشیهسازیها در کشور، گفت: گاهی برای مسائل جزئی مانند لغو یک کنسرت، هیاهوی بسیاری به راه میافتد، درحالیکه مسائل اصلی امت اسلامی مغفول مانده است. وحدت باید حول محور ولایت شکل بگیرد؛ اگر جبهه حق محور خود را بشناسد، شکستناپذیر خواهد بود.
وی به مقاومت مردم یمن بهعنوان نمونهای موفق اشاره کرد و ادامه داد: اگر در یمن یک رهبری حقمدار و محوری وجود نداشت، دشمن موفق میشد، اما ایستادگی امت زیر یک پرچم، توطئهها را خنثی کرد. اجتماعات باشکوه مردم یمن در سالروز میلاد پیامبر (ص) نشاندهنده زنده بودن این امت است و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب همواره از آنان تجلیل میکنند.
محور جدید قدرت در شرق در حال شکلگیری است
امام جمعه هامون به سفر اخیر رئیسجمهور به چین اشاره کرد و آن را گامی مهم در شکلگیری یک محور جدید قدرت در برابر غرب دانست.
وی بیان کرد: کشورهایی چون چین، روسیه، هند و ایران در حال ایجاد یک محور جدید قدرت در شرق هستند و قدرت جهانی بهناچار از غرب به شرق منتقل خواهد شد، زیرا ملتهای آزاده زیر بار سلطهجویی آمریکا نمیروند. قرارداد ۲۵ ساله با چین که مورد تأکید رهبر انقلاب بوده، باید با جدیت پیگیری شود تا کشور در برابر بحرانها مقاوم گردد.
رشادتهای جنگ ۱۲ روزه برای نسل جدید تبیین شود
حجتالاسلام گزمه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدان جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: صحنههای بینظیری از ایثار و شجاعت توسط رزمندگان گمنام ما در این نبرد رقم خورد. این فداکاریها باید به درستی برای نسلهای جدید تبیین شود تا بدانند که چگونه مجاهدت و جانفشانی، دشمن را وادار به تسلیم و عقبنشینی کرد.
