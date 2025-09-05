  1. استانها
بازگشایی پیست اسکی تاریک‌دره همدان در زمستان قطعی شد

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: با رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌ها، بازگشایی پیست اسکی تاریک‌دره در زمستان امسال قطعی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی در نشست بررسی رفع موانع بازگشایی پیست اسکی تاریکدره با تأکید بر ظرفیت بی‌نظیر تاریک‌دره در توسعه گردشگری ورزشی اظهار کرد: ورزش‌های زمستانی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، می‌توانند در رونق اقتصادی و جذب گردشگر سهم بسزایی داشته باشند.

حقیقی خاطرنشان کرد: بازگشایی تاریک‌دره در زمستان جاری، گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر همدان به گردشگران داخلی و خارجی است.

وی افزود: با توجه به استقبال گسترده علاقه‌مندان به اسکی و شرایط آب و هوایی استان، زیرساخت‌های مسیر دسترسی به پیست باید به‌سرعت تقویت شود و همه دستگاه‌های متولی در این مسیر همراهی کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان نیز در این نشست گفت: راهداری استان آمادگی دارد در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل ورزش و جوانان، نسبت به بهبود و ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به پیست اسکی تاریک‌دره اقدام کند تا از لحاظ دسترسی، هیچ مانعی برای بازگشایی وجود نداشته باشد.

حمید پرورشی‌خرم افزود: صددرصد همکاری لازم را انجام خواهیم داد.

گفتنی است؛ بر پایه توافقات صورت‌گرفته، مقرر شد با تأمین و تخصیص اعتبارات لازم و امضای تفاهم‌نامه مشترک میان اداره‌کل ورزش و جوانان و اداره‌کل راهداری، مسیرهای دسترسی به پیست بهسازی و موانع موجود برطرف شود تا این مجموعه ورزشی مهم در زمستان امسال پذیرای ورزشکاران و گردشگران باشد.

در این نشست تخصصی پژمان محمدی دفتر حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و فاطمه آهن‌بر رئیس هیئت اسکی ااستان همدان حضور داشتند.

