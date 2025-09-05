به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی در نشست بررسی رفع موانع بازگشایی پیست اسکی تاریکدره با تأکید بر ظرفیت بینظیر تاریکدره در توسعه گردشگری ورزشی اظهار کرد: ورزشهای زمستانی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، میتوانند در رونق اقتصادی و جذب گردشگر سهم بسزایی داشته باشند.
حقیقی خاطرنشان کرد: بازگشایی تاریکدره در زمستان جاری، گامی مهم در معرفی ظرفیتهای کمنظیر همدان به گردشگران داخلی و خارجی است.
وی افزود: با توجه به استقبال گسترده علاقهمندان به اسکی و شرایط آب و هوایی استان، زیرساختهای مسیر دسترسی به پیست باید بهسرعت تقویت شود و همه دستگاههای متولی در این مسیر همراهی کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای همدان نیز در این نشست گفت: راهداری استان آمادگی دارد در چارچوب تفاهمنامه همکاری با ادارهکل ورزش و جوانان، نسبت به بهبود و ایمنسازی مسیرهای منتهی به پیست اسکی تاریکدره اقدام کند تا از لحاظ دسترسی، هیچ مانعی برای بازگشایی وجود نداشته باشد.
حمید پرورشیخرم افزود: صددرصد همکاری لازم را انجام خواهیم داد.
گفتنی است؛ بر پایه توافقات صورتگرفته، مقرر شد با تأمین و تخصیص اعتبارات لازم و امضای تفاهمنامه مشترک میان ادارهکل ورزش و جوانان و ادارهکل راهداری، مسیرهای دسترسی به پیست بهسازی و موانع موجود برطرف شود تا این مجموعه ورزشی مهم در زمستان امسال پذیرای ورزشکاران و گردشگران باشد.
در این نشست تخصصی پژمان محمدی دفتر حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و فاطمه آهنبر رئیس هیئت اسکی ااستان همدان حضور داشتند.
