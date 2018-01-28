جاده پیست تاریک دره همدان مسدود شد/تیوپ سواری خطرآفرین است

عارف اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف از روز گذشته در همدان و شرایط پیست تاریک دره اظهار داشت: در حال حاضر جاده گنج‌نامه به تویسرکان که مسیر پیست تاریک دره نیز در این جاده واقع‌شده به علت بارش برف مسدود است.

وی بابیان اینکه به‌احتمال زیاد با بارش‌های خوبی که داشته‌ایم شرایط برف پیست تاریک دره برای بازگشایی مناسب خواهد بود، گفت: پس از بازگشایی جاده پیست تاریک دره همدان و بررسی شرایط پیست؛ وضعیت به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد اما در حال حاضر به‌احتمال فراوان تا هفته آینده وضعیت نامعلوم خواهد بود.

وی بابیان اینکه پیست اسکی تاریک دره سومین پیست مطرح کشور است و پس از پیست‌های شمشک و دیزین، به‌عنوان منحصربه‌فردترین پیست اسکی در کشور مطرح است، بیان کرد: پیست اسکی تاریک دره همدان یکی از بهترین پیست‌های موجود در کشور است و از ویژگی‌های خوب آن نزدیک بودن این پیست به شهر است که دسترسی به آن را آسان کرده است.

سرپرست هیئت اسکی استان‌همدان با اشاره به پدیده تیوب سواری گفت: شاهد اولین برف مناسب زمستانی در همدان بوده ایم که در پی آن موج گسترده‌ای از حضور مردم در منطقه بلوار ارم همدان و ارتفاعات گنج‌نامه و تیوپ سواری در این مناطق را شاهد خواهیم بود.

اعلایی باتاکید براینکه متأسفانه در زمستان‌های گذشته شاهد اتفاقات تلخ و ناگواری در همدان بر اثر تیوپ سواری بودیم، عنوان کرد: این ورزش به‌هیچ‌وجه ایمن نیست و خانواده‌ها نباید فرزندان خود را به تیوپ سواری ترغیب کنند.