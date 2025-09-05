امام جمعه اردبیل: نظام تک قطبی به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبههای نماز جمعه این هفته اردبیل گفت: در آینده جابجایی قدرت و قطب بندیهای جدید دردسرهای دیگر برای آمریکا و اروپا درست خواهد کرد ماجرای ذلت آنها در اوکراین یکی از این موارد است.
وی با اشاره به موضع گیری اخیر دبیر کل سازمان ملل گفت: دبیرکل سازمان ملل این هفته اظهار داشت یقین دارم که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست او در رأس بزرگترین نهاد حساس بینالمللی است و بدون حساب حرف نمیزند.
امام جمعه اردبیل افزود: جامعه اطلاعاتی آمریکا که متشکل از ۲۰ مجموعه اطلاعاتی است رسماً اعلام کرده که ایران به دنبال سلاح هستهای نیست یعنی آنها نیز رسماً بر دروغ اروپا صحه گذاشتهاند گروسی فردای حمله آمریکا به تأسیسات هستهای اعلام کرد که ایران به دنبال سلاح هستهای نیست پس آژانس نیز بر دروغ اروپا صحه گذاشته است.
وی تصریح کرد: آزمون سازمان ملل در برابر مکانیسم ماشه که تماماً روی دروغ پایه ریزی شده یک آزمون هویت ساز است و از آن ماهیت فعلی سازمان ملل کاملاً معلوم خواهد شد.
عاملی افزود: برای اولین بار اعضای شورای امنیت سازمان ملل بجز آمریکا در اعلامیه شدید اللحن علیه اسرائیل موضع گرفتند و گفتند اسرائیل باید از گرسنگی و تشنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده نکند معابر را باز کند به دخول مساعدات بین المللی اجازه دهد و فوراً جنگ و کشتار و نسل کشی را در غزه تمام کند.
آیت الله عاملی گفت: اخیراً یک نظرسنجی بسیار عجیبی در اروپا صورت گرفته موسسه «آن هرو» از جوانان اروپایی میانگین سنی ۱۸ تا ۲۴ راجع به اسرائیل نظرسنجی کرده ۵۴ درصد گفتهاند که کشور اسرائیل نباید وجود داشته باشد یعنی درست همان جمله که امام (ره) در اول انقلاب فرمود که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو گردد این نظرسنجی نشان میدهد که اسرائیل از جهت حمایت اروپا در آینده وضعیت بسیار سختی خواهد داشت. چون همین جوانان در آینده به عنوان مسئولین اصلی کشورهای اروپایی سرکار خواهند آمد.
وی در با اشاره به برجام گفت: سه کشور اروپایی در خصوص برجام خیال کردهاند که مثل یک سوپرمارکت میماند که هرچه دلشان خواست میتوانند بردارند و هرچه را نخواهند میتوانند نخرند در خصوص برجام در میان تمام بندها فقط به بندی عمل میکنند که به نفع آنهاست این نهایت تحکم، زورگویی و منیت مشمئز کننده است.
