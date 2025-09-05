کیفیت نان دغدغه جدی مردم آبادان؛ وحدت اسلامی، سدی در برابر صهیونیسم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مشکلات کیفیت نان در این شهر، اظهار کرد: نان به‌عنوان قوت غالب و بخش اصلی هرم غذایی، دغدغه جدی مردم است اما متأسفانه اقدام مؤثری برای بهبود کیفیت آن در آبادان انجام نشده است.

وی با بیان اینکه بی‌کیفیتی نان منجر به افزایش ضایعات و هدررفت سرمایه ملی می‌شود، افزود: نان، خوراکی متبرک در نگاه دینی و انسانی است و متولیان امر باید با جدیت برای ارائه نان باکیفیت به مردم تلاش کنند.

امام جمعه آبادان با تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص)، این هفته را نمادی از اتحاد و برادری امت اسلامی دانست و تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم و هر صدایی که به تفرقه میان مسلمانان دامن بزند، در خدمت صهیونیسم است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی بیت‌المقدس و غزه، خواستار حمایت مالی و عملی از مردم مظلوم فلسطین شد و گفت: مسلمانان باید با اتحاد و همبستگی، در برابر توطئه‌های صهیونیستی ایستادگی کرده و از مردم غزه حمایت کنند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی، هرگونه فتنه و اختلاف‌افکنی میان امت اسلامی را خیانت به آرمان‌های اسلامی دانست و از آحاد مردم و مسئولان خواست تا با تقویت وحدت، در مسیر تحقق عدالت و حمایت از مظلومان گام بردارند.