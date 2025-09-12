به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام و المسلمین محمد کیخا در خطبههای نماز جمعه این هفته هامون گفت: روحانی مبارز شیخ محمد خیابانی که یک عالم مجاهد در راه مقابله با ظلم و استبداد بود، جان خود را فدای اسلام و آرمانهای ملت ایران کرد و نامش در تاریخ این سرزمین جاودانه شد.
امام جمعه موقت هامون تصریح کرد: ۲۱ شهریور به عنوان روز سینما در کشور نامگذاری شده است. سینما یکی از ابزارهای مهم آموزش و فرهنگ سازی در جامعه میباشد. سینما در کنار رادیو، تلویزیون و فضای مجازی، میتواند نسل جوان را در مسیر رشد و تعالی هدایت کند.
وی با اشاره به اهمیت امید آفرینی توسط ابزار رسانه ابراز داشت: رسانهها، افراد دست به قلم، و فعالان فضای مجازی نباید صرفاً ضعفها و مشکلات کشور را برجسته کنند. آنان باید راوی قدرت، توانمندیها و دستاوردهای ملی باشند تا روحیه امید و اعتمادبهنفس عمومی در جامعه تقویت شود.
حجت الاسلام کیخا افزود: تاریخ ۲۲ شهریور سالروز امضای قرارداد سازش میان ساف (سازمان آزادیبخش فلسطین) و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۳ میلادی است. این قرارداد ننگین، لکه ننگی در تاریخ جهان اسلام است و تجربه نشان داده که هرگونه انعطاف یا عقبنشینی در برابر خواستههای نامشروع دشمن، نهتنها منجر به گشایش، نمیشود، بلکه دشمن را جسورتر میکند.
وی خاطرنشان کرد: تجاوزات و جنایت رژیم صهیونیستی نشاندهنده ماهیت ضدانسانی و سلطه طلبانه آن است. اصلیترین تهدید منطقه همین غده سرطانی است.
