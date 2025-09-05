به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر جمعه در حاشیه این آئین اظهار کرد: دولت وفاق ملی تأکید زیادی بر پشتیبانی برای ایجاد مسکن بویژه برای اقشار کمتر برخوردار دارد و در استان بوشهر نیز در این راستا اهتمام داریم.
ارسلان زارع با اشاره به افتتاح ۲ هزار و ۸۰ واحد مسکونی روستایی و شهری و نهضت ملی گفت: این پروژهها مربوط به همه ی شهرستانهای استان بوشهر است که اکنون، به نمایندگی از سایر شهرستانها در شهرستان دشتی به بهرهبرداری رسیده است.
وی اضافه کرد: یک میلیون متر مربع آسفالت و ۱۸۰ طرح هادی روستایی نیز از جمله پروژههایی است که امروز به بهرهبرداری رسید.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مبلغ کل هزینه کرد این پروژهها، بالغ بر هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است.
