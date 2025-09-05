  1. استانها
بهره‌برداری از ۱۸۰ طرح هادی روستایی در استان بوشهر

بوشهر- آئین بهره‌برداری از ۱۸۰ طرح هادی روستایی در استان بوشهر با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر جمعه در حاشیه این آئین اظهار کرد: دولت وفاق ملی تأکید زیادی بر پشتیبانی برای ایجاد مسکن بویژه برای اقشار کمتر برخوردار دارد و در استان بوشهر نیز در این راستا اهتمام داریم.

ارسلان زارع با اشاره به افتتاح ۲ هزار و ۸۰ واحد مسکونی روستایی و شهری و نهضت ملی گفت: این پروژه‌ها مربوط به همه ی شهرستان‌های استان بوشهر است که اکنون، به نمایندگی از سایر شهرستان‌ها در شهرستان دشتی به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: یک میلیون متر مربع آسفالت و ۱۸۰ طرح هادی روستایی نیز از جمله پروژه‌هایی است که امروز به بهره‌برداری رسید.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مبلغ کل هزینه کرد این پروژه‌ها، بالغ بر هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است.

