  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

تهدید وزیر لبنانی به استعفا در پی بررسی طرح خلع سلاح مقاومت

فادی مکی وزیر مستقل شیعیان در کابینه لبنان در اعتراض به بررسی طرح خلع سلاح مقاومت در کابینه این کشور تهدید کرد که در صورت لزوم استعفا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فادی مکی وزیر شیعه مستقل کابینه لبنان استعفانامه خود را به صورت دست نویس تنظیم کرده است و نزد جوزف عون رئیس جمهور لبنان رفته و به او گفته است که در صورتی که نیاز باشد، استعفانامه خود را تقدیم خواهد کرد.

تهدید این وزیر لبنانی به استعفا از کابینه در پی بررسی طرح آمریکایی خلع سلاح مقاومت موسوم به «طرح انحصار سلاح در دولت لبنان» شکل گرفته که جلسه کابینه برای بررسی این طرح از ساعتی پیش در کاخ ریاست جمهوری آغاز شده است.

وزرای شیعه در کابینه لبنان شامل وزرای جنبش امل و حزب الله اعلام کردند که در بررسی طرح ارتش لبنان شرکت نخواهند کرد، چرا که این طرح ابزاری برای اتخاذ یک تصمیم دولتی مغایر با میثاق ملی است.

کد خبر 6580559

