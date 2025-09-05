فرمانده ارتش لبنان نشست کابینه را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، رادولف هیکل فرمانده ارتش لبنان بعد از ارائه طرح خود فرمانده ارتش لبنان بعد از ارائه طرح خوددر مورد اجرای ایده انحصار سلاح در اختیار دولت است کشور در نشست کابینه، از جلسه خارج شده و کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد.

پیش از این شبکه LBCI اعلام کرد که طرحی که ارتش لبنان ارائه خواهد کرد، شامل ضرب الاجل زمانی نیست و اجرای آن به توانایی‌های لجستیکی و عملیاتی ارتش و شرایط میدانی بستگی دارد.

این اطلاعات اشاره کرد که ارتش نمی‌تواند خود را به مهلت‌های مشخصی متعهد کند.

اطلاعات LBCI آنچه را که در مورد شروع مراحل اجرایی طرح انحصار سلاح از بیروت منتشر شده است، تکذیب کرد، زیرا ارتش نمی‌تواند قبل از اتمام کار در جنوب، در هیچ منطقه‌ای شروع به کار کند.

از سوی دیگر رسانه‌های لبنانی فاش کردند که ارتش لبنان آمادگی خود را برای سرکوب تحرکات احتمالی شیعیان بویژه در ضاحیه جنوبی بیروت افزایش داده است.