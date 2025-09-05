خروج وزرای شیعه از جلسه کابینه لبنان در پی طرح موضوع خلع سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در پی حضور رادولف هیکل فرمانده ارتش لبنان در جلسه کابینه این کشور جهت بررسی طرح انحصار سلاح در اختیار دولت لبنان، ۴ وزیر شیعه کابینه وابسته به جنبش امل و حزب الله لبنان از جلسه خارج شدند. فادی مکی دیگر وزیر لبنانی بود که جلسه کابینه برای بررسی راهکارهای خلع سلاح مقاومت را ترک کرد.

رکان ناصر الدین و محمد حیدر دو تن از وزیرانی بودند که سالن اصلی کاخ ریاست جمهوری که محل برگزاری این نشست بود را ترک کرده و به سالن مجاور رفتند.

جلسه شورای وزیران لبنان برای بررسی طرح ارتش مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت از لحظاتی پیش در کاخ ریاست جمهوری لبنان و با حضور جوزف عون رئیس جمهور این کشور و نواف سلام نخست وزیر آغاز شده است.

شبکه المیادین گزارش داده که قبل از برگزاری این جلسه، نشستی دوجانبه میان نواف سلام و جوزف عون برگزار شده است.