وزیر لبنانی: طرح خلع سلاح آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدر وزیر کار شیعه در کابینه لبنان در گفتگو با شبکه المنار لبنان گفت که خروج وزرای شیعه از جلسه کابینه در راستای رد بحث در مورد سند آمریکایی در کابینه است.

وی افزود که فرمانده ارتش طرح خود را در جلسه دولت ارائه می‌دهد و ما منتظر نتایج آن هستیم تا بر اساس آن تصمیم بگیریم و تماس‌ها همچنان ادامه دارد.

محمد حیدر ادامه داد: ما منتظر خواهیم ماند تا ببینیم در جلسه چه اتفاقی می‌افتد و سپس تصمیم می‌گیریم و هر تصمیمی که بدون نمایندگان جامعه شیعه گرفته شود، غیرقانونی است.

این وزیر لبنانی تصریح کرد: ما در مورد هیچ چیز مربوط به طرح ارتش بحث نکردیم و از کاخ بعبدا خارج شدیم و به جلسه بازنمی‌گردیم.

وی افزود که پس از بحث در مورد چهار بند دیگر، دستور کار کابینه به بند طرح ارتش رسیده که در پی آن وزرای شیعه از جلسه خارج شده اند.

رکان ناصر الدین و محمد حیدر دو تن از وزیرانی بودند که سالن اصلی کاخ ریاست جمهوری که محل برگزاری این نشست بود را ترک کرده و به سالن مجاور رفتند.

جلسه شورای وزیران لبنان برای بررسی طرح ارتش مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت از لحظاتی پیش در کاخ ریاست جمهوری لبنان و با حضور جوزف عون رئیس جمهور این کشور و نواف سلام نخست وزیر آغاز شده است.

شبکه المیادین گزارش داده که قبل از برگزاری این جلسه، نشستی دوجانبه میان نواف سلام و جوزف عون برگزار شده است.