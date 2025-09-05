جهادگران موتور محرک توسعه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه جمعه در گردهمایی جهادگران نخبه استان که با حضور جبلی رئیس رسانه ملی برگزار شد، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، یاد و خاطره شهیدان خراسان جنوبی و جانباختگان زمینلرزه سال ۱۳۴۷ فردوس را گرامی داشت.
وی با اشاره به نامگذاری سیزدهم شهریور به عنوان روز ملی اردوهای جهادی بیان کرد: این روز یادآور حضور رهبر معظم انقلاب در امدادرسانی به حادثهدیدگان زلزله فردوس است و نشان میدهد تفکر جهادی در سختترین شرایط نیز به یاری مردم آمده و منشأ خیر شده است.
جهادگری در گذر زمان
هاشمی اظهار کرد: همانگونه که در سالهای ابتدایی انقلاب، گروههای جهادی در ساخت مسجد، مدرسه و جاده نقشآفرینی کردند، امروز هم باید با همان روحیه به سراغ حل مشکلات معیشتی، عمرانی و اجتماعی برویم.
به گفته وی، شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار جهادی است و این حرکت میتواند امید اجتماعی را تقویت و مسیر پیشرفت استان را هموار سازد.
ظرفیتهای مغفول استان
استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به مزیتهای ویژه استان گفت: سهم ۹۸ درصدی در تولید زرشک جهان، رتبه دوم تولید عناب کشور، کیفیت ممتاز زعفران و وجود بیش از ۵۲ نوع ماده معدنی از جمله ذخایر بزرگ زغالسنگ طبس، همه و همه نشان میدهد خراسان جنوبی استانی بیبدیل است که هنوز آنگونه که باید شناخته نشده است.
وی تأکید کرد: رسانه ملی میتواند این ظرفیتها را به جامعه معرفی کند تا ضمن جذب سرمایهگذاران، بستر توسعه گردشگری و اشتغال نیز فراهم شود.
مردممداری و مدیریت جهادی
هاشمی با اشاره به برگزاری میز خدمت در شهرستانها افزود: ما اعتقاد داریم مسئولان باید در میدان حضور داشته باشند و بیواسطه با مردم گفتوگو کنند.
به گفته وی تنها در شهرستان فردوس بیش از ۳۲۰ درخواست مردمی به ثبت رسیده که همه آنها در حال پیگیری جدی است.
وی فعالسازی پژوهشکده انار، تکمیل پروژههای نیمهتمام و اجرای طرحهای عمرانی را از مهمترین اولویتهای استان دانست و گفت: همه این برنامهها باید با رویکرد جهادی دنبال شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر صبر و همراهی مسئولان با مردم گفت: نزدیکی مسئولان به مردم، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را افزایش میدهد.
وی در پایان از تلاش گروههای جهادی قدردانی کرد و افزود: این حرکتهای خودجوش در کنار اقدامات دولت میتواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند و آینده روشنتری برای استان رقم بزند.
نظر شما