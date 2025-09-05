هفته وحدت فرصتی برای تحکیم همدلی امت اسلامی است

حجت الاسلام ابراهیم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن هفته وحدت با مناسبت‌های انقلاب اسلامی، این ایام را فرصتی ارزشمند برای تحکیم وحدت و همدلی امت اسلامی دانست،.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: هفته وحدت را به همه مسلمانان تبریک عرض می‌کنم. امسال این ایام با مناسبت‌های انقلاب اسلامی تقارن پیدا کرده که فرصتی ارزشمند برای تحکیم وحدت و همدلی امت اسلامی است.

وی افزود: در طول هفته وحدت برنامه‌های مختلفی از جمله محافل قرآنی، جشن‌های مردمی، اجرای سرودهای مذهبی و مراسم در امامزاده‌های شاخص مازندران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حیدری خاطرنشان کرد: امید داریم این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد فضایی شاد و معنوی برای مردم، زمینه نزدیکی دل‌های مسلمانان و تقویت انسجام اسلامی را فراهم سازد.

مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در بقعه ناصرالحق آمل با استقبال گرم مردم و مسئولان در حال برپایی است.