تنگستان غنی از ورزشکاران با استعداد است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر جمعه در نشست با هیئت‌های ورزشی شهرستان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید «رئیسعلی دلواری» و یارانش که نام تنگستان را پرآوازه کردند، گفت: امروز نیز همان‌گونه که قهرمانان ورزشی در میدان افتخار می‌آفرینند، مدیران و مسئولان باید با خدمت صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات، نام ایران و استان بوشهر را همچنان درخشان نگه دارند.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه اعتبارات ورزش تنگستان نسبت به سال گذشته سه برابر ارتقا پیدا کرده است، افزود: در تلاشیم با همکاری استاندار و نماینده مردم در مجلس اعتبارات بیشتری در جهت حمایت از تیم‌ها و هیأت‌های ورزشی و همچنین توسعه ورزش تنگستان از منابع ملی جذب کنیم.

سلیمانی بر توجه ویژه به استعدادهای ورزشی شهرستان تأکید و اضافه کرد: شهرستان تنگستان در همه رشته‌های ورزشی ظرفیت و پتانسیل خاصی دارد و سرآمد ورزش استان است و تنها محدود به ورزش فوتبال نیست.

فرماندار تنگستان بر لزوم هم‌افزایی و تداوم نشست‌های مشترک برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های ورزشکاران تاکید کرد و خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی و قرار گرفتن مردم در جریان تصمیمات، سبب همراهی بیشتر جامعه ورزشی خواهد شد.