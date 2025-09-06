به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قاسمی، روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، در نشست خبری بیست و پنجمین کنگره تازههای قلب و عروق که در محل انجمن آترواسکلروز ایران برگزار شد، گفت: متوسط عمر مردان کشورمان در حال حاضر، ۷۶ سال است که پیش بینی میشود هر ۵ سال، یک سال به متوسط عمر مردان اضافه شود. همچنین، متوسط عمر زنان کشورمان، ۸۰ سال است که به همین شکل اضافه میشود.
رئیس کنگره افزود: در ۶۰ سال گذشته متوسط عمر ایرانیها، ۳۲ سال افزایش داشته است.
وی در ادامه به مباحث کنگره اشاره کرد و گفت: از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۱، ۱۸۰ درصد بیماریهای قلبی در ایران افزایش پیدا کرده است. البته این نکته را باید بدانیم که نرخ بروز بیماریهای قلبی عروقی در ۳۵ سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.
قاسمی اظهار داشت: همچنین، ۴۰ درصد میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در کشور کاهش یافته است.
وی افزود: به رغم افزایش تعداد بیماران قلبی، ولی میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی کاهش یافته است.
رئیس کنگره اظهار داشت: همچنین، میزان سالهای از دست رفته ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در کشورمان، ۴۵ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: میزان شروع بیماریهای قلبی عروقی در ایران، نسبت به اروپا ۱۰ سال زودتر اتفاق میافتد. اما، روند تشخیص و درمان بیماران قلبی رو به افزایش است.
قاسمی ادامه داد: جراحی قلب، یکی از ارکان بلامنازع درمان بیماریهای قلبی عروقی است که هر روز با تکنولوژیهای جدید همراه میشود.
وی افزود: اقداماتی که در کشور انجام میشود، استفاده از روشها و تکنولوژیهای جدید است.
قاسمی با اشاره به افزایش هزینههای درمان بیماران قلبی عروقی به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰، گفت: پیشنهاد میکنیم کمیتههای وزارت بهداشت، مکانیزمی را طراحی کنند تا این بیماران، کمتر دچار مشکل هزینهای شوند.
وی افزود: همه داروهای ویژه بیماریهای قلبی عروقی، وارداتی است؛ چون تکنولوژی خاصی برای تولید دارند. اما در زمینه تولید داروهای ژنریک، هیچ مشکلی نداریم.
قاسمی ادامه داد: یک بیمار برای آنژیوپلاستی، باید حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در بخش خصوصی هزینه کند و در بیمارستانهای دولتی نیز ۸۰ درصد همین هزینه را در نظر بگیرید.
وی افزود: معیشت و تربیت کادر درمان باید مورد توجه قرار بگیرد و نخبه هایی داریم که زیر ۱۰ میلیون، دریافتی دارند و این پرداختی ها در شأن نیروهای ما نیست.
قاسمی اظهار داشت: ویزیت فوق تخصص قلب در ایران، بین ۳ تا ۴ دلار است که این مقدار، در سایر نقاط دنیا از ۵۰ تا ۳۵۰ دلار، متفاوت است.
وی به برنامههای کنگره اشاره کرد و افزود: در کنگره امسال، حدود ۸۰ پنل سخنرانی، ۳۴۳ موضوع سخنرانی و حدود ۲۹۰ سخنران داریم.
مسعود اسلامی دبیر علمی کنگره نیز گفت: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، اختلاف نرخ ارز است که بین وزارت بهداشت و بیمهها وجود دارد.
وی افزود: این شرایط، ما را مجبور میکند ۹۰ درصد بیماران را از درمانهای جدید محروم کنیم؛ چون بیمهها نمی توانند هزینه ها را تحت پوشش قرار دهند و فقط عدهای خاص، توان پرداخت هزینههای درمان را دارند.
دبیر علمی کنگره گفت: هزینه باطری ساده برای قلب، از ۱۰ به ۵۰ میلیون تومان و باطری پیشرفته، از ۷۰ به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.
اسلامی ادامه داد: ۷۰ درصد پرداختی هزینههای درمان از جیب مردم است، در حالی که باید ۳۰ درصد باشد.
وی افزود: تعداد متخصصان قلب در کشور که فعال هستند، باید مورد توجه قرار بگیرد. به ازای هر یک میلیون نفر، ۴۰ متخصص قلب نیاز داریم.
اسلامی گفت: ما مشکل تعداد متخصص قلب نداریم، بلکه مشکل ما از نظر پراکندگی متخصصان در کشور است.
بیست و پنجمین کنگره بین المللی تازههای قلب و عروق، از یکم تا چهارم مهر ۱۴۰۴، در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار میشود.
نظر شما