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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

اردوی جهادی چهارروزه در مناطق محروم مهرآباد زنجان برگزار می‌شود

اردوی جهادی چهارروزه در مناطق محروم مهرآباد زنجان برگزار می‌شود

زنجان- فرمانده سپاه ناحیه زنجان از برگزاری اردوی جهادی چهارروزه در مناطق محروم مهرآباد زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری با اشاره به برگزاری اردوی جهادی چهارروزه در مناطق محروم زنجان، اظهار کرد: جهاد به معنای همراهی و هم‌قدمی با مردم است و اردوهای جهادی فرصتی ارزشمند برای جوانان فراهم می‌کند تا با حضور مستقیم در مناطق کمتر برخوردار، بخشی از نیازهای مردم را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کنند.

وی افزود: این اردو به همت حوزه‌های مقاومت بسیج حضرت ام‌البنین (س) و شهید باهنر سپاه ناحیه زنجان برگزار می‌شود و از ۱۹ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در منطقه محروم مهرآباد زنجان ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان با بیان اینکه گروه‌های جهادی در این مدت در کنار مردم و برای خدمت به آنها حضور خواهند داشت، ادامه داد: برنامه‌های این اردو با رویکردی متنوع و در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، عمرانی و سلامت پیش‌بینی شده است.

حیدری برگزاری کلاس‌های فرهنگی و هنری، برنامه‌های تبلیغی و تبیینی، دوره‌های تخصصی رسانه، برنامه‌های تربیت‌بدنی، آموزش‌های علمی و هنری، ارائه خدمات عمرانی و پزشکی و اجرای فعالیت‌های اجتماعی را از جمله برنامه‌های این اردوی جهادی عنوان کرد.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را صرفاً ارائه خدمات مقطعی ندانست و گفت: تلاش شده است مجموعه فعالیت‌های اردوی جهادی در راستای توانمندسازی ساکنان مناطق محروم و تقویت ارتباط میان جوانان و مردم این مناطق طراحی و اجرا شود.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان با تأکید بر نقش اردوهای جهادی در تربیت نسل جوان خدمتگزار، تصریح کرد: حضور جوانان در مناطق محروم و لمس مسائل و مشکلات مردم، زمینه مناسبی برای رشد شخصیتی، اجتماعی و اعتقادی آنان فراهم می‌کند.

حیدری خاطرنشان کرد: جوانی که لذت خدمت بی‌منت به مردم را تجربه کند، با فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت به خلق بیش از گذشته پیوند می‌خورد و حضور در میان مردم می‌تواند موجب تقویت بصیرت و باورهای او شود.

وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم از ارزشمندترین عرصه‌های فعالیت اجتماعی است، افزود: در اردوهای جهادی تلاش می‌شود ظرفیت جوانان برای حل مسائل و رفع بخشی از محرومیت‌ها به میدان آورده شود و در کنار آن، نشاط و رضایت اجتماعی نیز افزایش یابد.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان در پایان گفت: این بار اردوگاه جهادگران در دل مناطق محروم مهرآباد زنجان برپا خواهد شد و جوانان جهادگر چهار روز در کنار مردم و برای مردم به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

حیدری از جوانان علاقه‌مند به فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی دعوت کرد با حضور و مشارکت در این برنامه، در مسیر کمک به مردم مناطق کم‌برخوردار گام بردارند و افزود: امیدواریم با همدلی و همراهی جهادگران، بخشی از نیازهای مردم این منطقه برطرف و زمینه برای افزایش نشاط و رضایت اجتماعی فراهم شود.

کد مطلب 6943728

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