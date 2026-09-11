به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری با اشاره به برگزاری اردوی جهادی چهارروزه در مناطق محروم زنجان، اظهار کرد: جهاد به معنای همراهی و همقدمی با مردم است و اردوهای جهادی فرصتی ارزشمند برای جوانان فراهم میکند تا با حضور مستقیم در مناطق کمتر برخوردار، بخشی از نیازهای مردم را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کنند.
وی افزود: این اردو به همت حوزههای مقاومت بسیج حضرت امالبنین (س) و شهید باهنر سپاه ناحیه زنجان برگزار میشود و از ۱۹ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در منطقه محروم مهرآباد زنجان ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان با بیان اینکه گروههای جهادی در این مدت در کنار مردم و برای خدمت به آنها حضور خواهند داشت، ادامه داد: برنامههای این اردو با رویکردی متنوع و در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، عمرانی و سلامت پیشبینی شده است.
حیدری برگزاری کلاسهای فرهنگی و هنری، برنامههای تبلیغی و تبیینی، دورههای تخصصی رسانه، برنامههای تربیتبدنی، آموزشهای علمی و هنری، ارائه خدمات عمرانی و پزشکی و اجرای فعالیتهای اجتماعی را از جمله برنامههای این اردوی جهادی عنوان کرد.
وی هدف از اجرای این برنامهها را صرفاً ارائه خدمات مقطعی ندانست و گفت: تلاش شده است مجموعه فعالیتهای اردوی جهادی در راستای توانمندسازی ساکنان مناطق محروم و تقویت ارتباط میان جوانان و مردم این مناطق طراحی و اجرا شود.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان با تأکید بر نقش اردوهای جهادی در تربیت نسل جوان خدمتگزار، تصریح کرد: حضور جوانان در مناطق محروم و لمس مسائل و مشکلات مردم، زمینه مناسبی برای رشد شخصیتی، اجتماعی و اعتقادی آنان فراهم میکند.
حیدری خاطرنشان کرد: جوانی که لذت خدمت بیمنت به مردم را تجربه کند، با فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت به خلق بیش از گذشته پیوند میخورد و حضور در میان مردم میتواند موجب تقویت بصیرت و باورهای او شود.
وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم از ارزشمندترین عرصههای فعالیت اجتماعی است، افزود: در اردوهای جهادی تلاش میشود ظرفیت جوانان برای حل مسائل و رفع بخشی از محرومیتها به میدان آورده شود و در کنار آن، نشاط و رضایت اجتماعی نیز افزایش یابد.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان در پایان گفت: این بار اردوگاه جهادگران در دل مناطق محروم مهرآباد زنجان برپا خواهد شد و جوانان جهادگر چهار روز در کنار مردم و برای مردم به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
حیدری از جوانان علاقهمند به فعالیتهای جهادی و خدمترسانی دعوت کرد با حضور و مشارکت در این برنامه، در مسیر کمک به مردم مناطق کمبرخوردار گام بردارند و افزود: امیدواریم با همدلی و همراهی جهادگران، بخشی از نیازهای مردم این منطقه برطرف و زمینه برای افزایش نشاط و رضایت اجتماعی فراهم شود.
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