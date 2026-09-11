به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به اجلاسیه دوم کنگره پانزدهم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان را از میراثهای ماندگار انقلاب اسلامی دانسته و بر ضرورت میدان دادن به نوجوانان و جوانان مؤمن و انقلابی برای حضور و نقشآفرینی در مدرسه و جامعه تأکید کرد.
رئیس جمهور در این پیام، تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و توانمند برای شناخت مسائل و مشارکت در حل آنها را از ضرورتهای امروز کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل کشور تنها با تصمیم و اقدام دستگاههای رسمی حل نمیشوند، بر ضرورت حضور آگاهانه و مسئولانه نهادها، انجمنها و گروههای اجتماعی تأکید و ظرفیت اتحادیه را فرصتی برای تبدیل دانشآموزان از «مخاطب مسائل کشور» به «شریک حل مسائل» دانست.
وی همچنین شعار «نسل سلمان، مثل چمران ایستاده پای ایران» را حامل پیامی درباره تربیت نسلی دانست که با الهام از ایمان، بصیرت و حقیقتجویی سلمان فارسی و پیوند علم، ایمان، شجاعت و مسئولیتپذیری شهید چمران، برای ساختن آینده ایران اسلامی آماده شود.
رئیسجمهور در این پیام همچنین حمایت دولت از نهادهای تعلیم و تربیت و فراهم کردن زمینه مشارکت و نقشآفرینی نسل نوجوان و جوان را مورد تأکید قرار داد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرزندان عزیز، مربیان و اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان
برگزاری اجلاسیه دوم کنگره پانزدهم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان را به همه شما و دستاندرکاران این رویداد فرهنگی و تربیتی تبریک میگویم و از همه کسانی که در مسیر تربیت نسل آینده تلاش میکنند، قدردانی میکنم.
این اتحادیه از میراثهای ماندگار انقلاب اسلامی است و رهبر شهید همواره بر اهمیت این تشکل و ضرورت میدان دادن به جوانان و نوجوانان مؤمن و انقلابی برای حضور و نقشآفرینی در مدرسه و جامعه تأکید داشتند.
نوجوان امروز در جهانی زندگی میکند که هر روز با روایتها و پرسشهای گوناگونی مواجه میشود که پاسخ به آنها نیازمند تبیین حقیقت با زبان روز، تقویت قدرت تحلیل و پرورش ظرفیتهای فکری و معنوی آنان است. وظیفه خطیر این اتحادیه در شرایط دشوار کنونی این است که از طریق همافزایی با دیگر نهادها و با بهرهگیری از شیوههای نوین و روشمند، قدرت تحلیل نوجوان را تقویت کرده و در پرورش نسلی، آگاه، خودباور و مسئولیتپذیر اهتمام لازم را داشته باشد.
ایران امروز برای عبور از مسائل و دستیابی به پیشرفت، بیش از همیشه به همراهی مردم و مشارکت همه ظرفیتهای اجتماعی نیازمند است. بسیاری از مسائل کشور تنها با تصمیم و اقدام دستگاههای رسمی حل نمیشوند و اصلاح الگوهای فرهنگی و اجتماعی، نیازمند حضور آگاهانه و مسئولانه همه نهادها، انجمنها و گروههای جامعه است. این ظرفیت در اتحادیه وجود دارد که نوجوانان و دانشآموزان را از مخاطب مسائل کشور به شریک حل مسائل تبدیل کند. در این مسیر انتظار میرود آنها مسائل را بشناسند، درباره آنها بیندیشند، ایده ارائه کنند و در حد توان خود برای حل آنها گام بردارند.
شعار نمادین، ارزشمند و هم پیوند نسلی این کنگره، «نسل سلمان، مثل چمران ایستاده پای ایران» حامل پیامی مهم درباره نسلی است که باید با نگاهی به تاریخ و شخصیتهای مجاهد و پرافتخار، برای ساختن آینده درخشان ایران اسلامی تربیت شود. سلمان فارسی نماد حقیقتجویی، ایمان، وفاداری و بصیرت و شهید چمران نماد پیوند علم و ایمان، اندیشه و عمل، شجاعت و مسئولیتپذیری در میدانهای دشوار است.
دولت حمایت از انجمنها و نهادهای تعلیم و تربیت از جمله اتحادیه انجمن اسلامی دانشآموزان را وظیفه خود میداند و باور دارد زمینه رشد استعدادها و فرصت مشارکت و نقشآفرینی نسل نوجوان و جوان که سرمایه اصلی ایران است، در گرو توجه به نهادهایی است که ریشه در فرهنگ و ارزشهای جامعه دارند و دغدغهمندانه به دنبال اعتلای ایران اسلامی هستند.
امیدوارم این اجلاسیه زمینهساز حرکتهایی نو، امیدآفرین و اثرگذار برای تربیت و نقشآفرینی نسلی باشد که با ایمان سلمان، دانش و مجاهدت چمران و با عشق و مسئولیتپذیری پای ایران بایستد.
با تبریک مجدد برگزاری این کنگره به همه اعضای اتحادیه و با قدردانی از مربیان و دانشآموزان عزیز، از درگاه خداوند متعال برای شما توفیق خدمت به ایران اسلامی و برای میهن عزیزمان، عزت، سربلندی، پیشرفت و آبادانی روزافزون مسألت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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