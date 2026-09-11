صعود نماینده تنیس ایران به جمع ۸ ورزشکار پایانی تور جهانی تنیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابتهای تور جهانی به میزبانی تونس در حال برگزاری است که کسری رحمانی موفق شد با برتری ۶ بر یک و ۶ بر ۴ جیمز کانل از انگلیس را شکست داده و به جمع ۸ ورزشکار پایانی این رقابتها راه یابد.
رحمانی در ادامه این مسابقات باید به مصاف برنده دیدار آمریکا و الجزایر برود. در بخش دو نفره نیز تیم ایران متشکل از علی یزدانی و کسری رحمانی به مصاف تیم سوریه خواهند رفت.
در بخش زنان نیز کیمیا ثاقب تهرانی به همراه همتیمی خود کشور هند، تیمی از ترکیه و کانادا را پیش رو خواهند داشت.
تنیسورهای ایرانی خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکنند، این تیم با ترکیب علی یزدانی، کسری رحمانی، مشکاتالزهرا صفی و ماندگار فرزامی راهی این مسابقات خواهد شد.
رقابتهای تور جهانی تنیس در شرایطی به میزبانی تونس پیگیری شد که در ادامه این مسابقات کسری رحمانی با برتری برابر نماینده انگلیس جواز حضور در جمع ۸ ورزشکار پایانی را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابتهای تور جهانی به میزبانی تونس در حال برگزاری است که کسری رحمانی موفق شد با برتری ۶ بر یک و ۶ بر ۴ جیمز کانل از انگلیس را شکست داده و به جمع ۸ ورزشکار پایانی این رقابتها راه یابد.
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