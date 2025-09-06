بانوی ۶۶ ساله ترکمنستانی در بجنورد تحت عمل قلب باز قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، اسماعیل گریوانی اظهار کرد: یک بیمار ۶۶ ساله از کشور ترکمنستان به دلیل نارسایی شدید قلبی به بجنورد سفر کرده و در بیمارستان امام حسن (ع) بستری شد.

وی افزود: این بیمار با تلاش و همت تیم درمانی و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی، تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و روند درمان وی با موفقیت انجام شد.

سرپرست امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: ظرفیت‌های پزشکی استان در حوزه درمان‌های پیشرفته، از جمله عمل‌های قلب باز، می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به بیماران داخلی، پذیرای بیماران خارجی نیز باشد و به ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه کمک کند.