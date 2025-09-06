  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۸

بانوی ۶۶ ساله ترکمنستانی در بجنورد تحت عمل قلب باز قرار گرفت

بانوی ۶۶ ساله ترکمنستانی در بجنورد تحت عمل قلب باز قرار گرفت

بجنورد- سرپرست امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: یک بانوی ۶۶ ساله از کشور ترکمنستان با نارسایی شدید قلبی در بجنورد تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، اسماعیل گریوانی اظهار کرد: یک بیمار ۶۶ ساله از کشور ترکمنستان به دلیل نارسایی شدید قلبی به بجنورد سفر کرده و در بیمارستان امام حسن (ع) بستری شد.

وی افزود: این بیمار با تلاش و همت تیم درمانی و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی، تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و روند درمان وی با موفقیت انجام شد.

سرپرست امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: ظرفیت‌های پزشکی استان در حوزه درمان‌های پیشرفته، از جمله عمل‌های قلب باز، می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به بیماران داخلی، پذیرای بیماران خارجی نیز باشد و به ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه کمک کند.

کد خبر 6580804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها