عبدالله کبریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال ۳ هزار و ۶۶۹ نفر از خدمات تخصصی و درمانی دپارتمان قلب بهره مند شده‌اند، گفت: دپارتمان قلب، بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) بجنورد با دارا بودن تجهیزات و امکانات متعدد و ارائه خدمات با تعرفه دولتی، مانع تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی به بیماران و مراجعان شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: در مرکز اکوکاردیوگرافی با استقرار پزشک فوق تخصص خدمات مربوط به این بخش به ۲۹۶ بیمار سرپایی و دو هزار و ۵۵۵ بیمار بستری ارائه شده است.

وی در ادامه افزود: در این مدت عمل آنژیوگرافی برای ۵۸۷ بیمار، آنژیوپلاستی برای ۱۷۰ بیمار و جراحی قلب باز نیز برای ۶۱ بیمار زیر نظر پزشکان فوق تخصص انجام شده است.

کبریایی خاطرنشان کرد: دپارتمان قلبی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) بجنورد از جمله مراکز تخصصی درمانی خراسان شمالی است که با به روزرسانی تجهیزات و خدمات، با توجه به نیازها و خواسته‌های درمانی مردم در حال ارائه خدمت است.