  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۵

مردم آب حاصل از فعالیت کولرها را به شبکه فاضلاب هدایت کنند

مردم آب حاصل از فعالیت کولرها را به شبکه فاضلاب هدایت کنند

بندرعباس- مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از شهروندان خواست تا با جمع‌آوری و هدایت صحیح آب کولرهای خود به سیستم فاضلاب شهری در جلوگیری از گسترش پشه آئدس نقش فعال داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کناری، با اشاره به اهمیت مقابله با گسترش ناقل زیستی آئدس اظهار کرد: با توجه به حساسیت شرایط و خطرات ناشی از رشد و تکثیر این ناقل در محیط‌های شهری، جلسات قرارگاه بهسازی به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مرتبط به صورت هفتگی برگزار می‌شود و ما نیز در حوزه شهری با تشکیل جلسات منظم و مستمر در کمیته بهسازی محیط شهری، اقدامات خود را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: از جمله مهم‌ترین اقدامات در دستور کار، پاکسازی محیط‌های پیرامونی مستعد تکثیر پشه آئدس است؛ این ناقل زیستی عمدتاً در آب‌های راکد و محیط‌هایی مانند لاستیک‌های فرسوده، چاله آسانسورها، کانال‌ها و آب کولرهای رها شده رشد می‌کند و ما با کمک شهرداری‌ها و با همراهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جمع‌آوری لاستیک‌های فرسوده را به صورت گسترده و مستمر در دستور کار قرار داده‌ایم.

کناری به فعالیت‌های شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: شستشوی روزانه کانال‌ها، سطل‌های زباله به صورت مستمر در حال انجام است وی هم چنین ضمن تشکر از همکاری مدیریت بحران استان به جهت هماهنگی لازم و استفاده از ماشین آلات سایر دستگاه‌ها و صنایع غرب از شروع لایروبی خورهای سطح شهر بندرعباس با مشارکت مدیریت بحران استان، صنایع غرب و شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان در کنار شهرداری بندرعباس خبر داد.

وی همچنین درباره مقابله با تکثیر پشه آئدس در چاله آسانسورها گفت: تیمی متشکل از شهرداری، نظام مهندسی و ناظران ساختمان‌ها تشکیل شده است تا با بازدیدهای دوره‌ای و اطلاع‌رسانی پیامکی به مجریان پروژه‌ها و کارفرمایان، نسبت به پوشاندن کامل چاله‌های آسانسور ساختمان‌های در حال اجرا، اقدام نمایند.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها تاکید کرد: در بنادر و شیلات نیز اقدامات ویژه‌ای انجام شده است تا با پانچ کردن لاستیک‌های ضربگیر شناورها و پاکسازی کامل محیط‌های پیرامونی، از تجمع آب جلوگیری شود و به این ترتیب از گسترش ناقل زیستی پیشگیری گردد.

کناری در پایان با اشاره به نقش مهم مردم در این فرآیند گفت: از همشهریان می‌خواهیم آب کولرهای خود را در ظروف دربسته جمع‌آوری کرده یا به سیستم فاضلاب شهری هدایت کنند. آب راکد کولرها بستر مناسبی برای رشد پشه آئدس است و همکاری مردم می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش خطرات زیستی داشته باشد.

وی افزود: دفتر امور شهری و شوراها با همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها برنامه‌های منسجم و هدفمندی برای بهسازی محیط شهری و حفظ سلامت عمومی اجرا می‌کند و امیدواریم با تلاش جمعی، بتوانیم موجبات رفاه و سلامت بیشتر شهروندان را فراهم کنیم.

کد خبر 6580838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها