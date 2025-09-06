مردم آب حاصل از فعالیت کولرها را به شبکه فاضلاب هدایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کناری، با اشاره به اهمیت مقابله با گسترش ناقل زیستی آئدس اظهار کرد: با توجه به حساسیت شرایط و خطرات ناشی از رشد و تکثیر این ناقل در محیطهای شهری، جلسات قرارگاه بهسازی به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مرتبط به صورت هفتگی برگزار میشود و ما نیز در حوزه شهری با تشکیل جلسات منظم و مستمر در کمیته بهسازی محیط شهری، اقدامات خود را با جدیت پیگیری میکنیم.
وی افزود: از جمله مهمترین اقدامات در دستور کار، پاکسازی محیطهای پیرامونی مستعد تکثیر پشه آئدس است؛ این ناقل زیستی عمدتاً در آبهای راکد و محیطهایی مانند لاستیکهای فرسوده، چاله آسانسورها، کانالها و آب کولرهای رها شده رشد میکند و ما با کمک شهرداریها و با همراهی سرمایهگذاران بخش خصوصی جمعآوری لاستیکهای فرسوده را به صورت گسترده و مستمر در دستور کار قرار دادهایم.
کناری به فعالیتهای شهرداریها اشاره کرد و گفت: شستشوی روزانه کانالها، سطلهای زباله به صورت مستمر در حال انجام است وی هم چنین ضمن تشکر از همکاری مدیریت بحران استان به جهت هماهنگی لازم و استفاده از ماشین آلات سایر دستگاهها و صنایع غرب از شروع لایروبی خورهای سطح شهر بندرعباس با مشارکت مدیریت بحران استان، صنایع غرب و شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب استان در کنار شهرداری بندرعباس خبر داد.
وی همچنین درباره مقابله با تکثیر پشه آئدس در چاله آسانسورها گفت: تیمی متشکل از شهرداری، نظام مهندسی و ناظران ساختمانها تشکیل شده است تا با بازدیدهای دورهای و اطلاعرسانی پیامکی به مجریان پروژهها و کارفرمایان، نسبت به پوشاندن کامل چالههای آسانسور ساختمانهای در حال اجرا، اقدام نمایند.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها تاکید کرد: در بنادر و شیلات نیز اقدامات ویژهای انجام شده است تا با پانچ کردن لاستیکهای ضربگیر شناورها و پاکسازی کامل محیطهای پیرامونی، از تجمع آب جلوگیری شود و به این ترتیب از گسترش ناقل زیستی پیشگیری گردد.
کناری در پایان با اشاره به نقش مهم مردم در این فرآیند گفت: از همشهریان میخواهیم آب کولرهای خود را در ظروف دربسته جمعآوری کرده یا به سیستم فاضلاب شهری هدایت کنند. آب راکد کولرها بستر مناسبی برای رشد پشه آئدس است و همکاری مردم میتواند تأثیر بسزایی در کاهش خطرات زیستی داشته باشد.
وی افزود: دفتر امور شهری و شوراها با همکاری سایر نهادها و سازمانها برنامههای منسجم و هدفمندی برای بهسازی محیط شهری و حفظ سلامت عمومی اجرا میکند و امیدواریم با تلاش جمعی، بتوانیم موجبات رفاه و سلامت بیشتر شهروندان را فراهم کنیم.
