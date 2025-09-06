  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

لاریجانی: همکاری‌های ایران و عراق عینی‌تر شود

لاریجانی: همکاری‌های ایران و عراق عینی‌تر شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی دانست و تاکید کرد: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی میزبان حجت الاسلام جناب آقای سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق و از بزرگان سیاسی و فرهنگی عراق بود.

حجت الاسلام حکیم در این دیدار گفت: جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند و امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونیستی در نظریه 'اسرائیل بزرگ' حقانیت ایران در غده‌ی سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است.

در ادامه لاریجانی در این دیدار عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف کرد و تاکید کرد: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

کد خبر 6581252
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها