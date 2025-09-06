به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی میزبان حجت الاسلام جناب آقای سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق و از بزرگان سیاسی و فرهنگی عراق بود.
حجت الاسلام حکیم در این دیدار گفت: جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند و امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونیستی در نظریه 'اسرائیل بزرگ' حقانیت ایران در غدهی سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است.
در ادامه لاریجانی در این دیدار عراق را کشوری دوست، همکیش و قوی منطقه خواند و همکاریهای ایران و عراق را راهبردی توصیف کرد و تاکید کرد: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاریها باید عینیتر شود.
نظر شما