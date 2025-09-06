افشای طرح محرمانه ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، منابع وزارتی فاش کردند که طرح ارائه شده توسط ارتش لبنان برای انحصار سلاح در اختیار دولت شامل هیچ مهلت زمانی نبوده و پنج مرحله را برای محدود کردن سلاح در دست دولت تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، این مراحل با تکمیل عملیات ارتش در منطقه جنوب لیتانی آغاز می‌شود، سپس به منطقه بین رودخانه لیتانی و رودخانه اولی می‌رسد و پس از آن به بیروت و حومه آن، و سپس به بقاع منتقل می‌شود. مرحله پنجم انحصار سلاح در دست دولت در کل خاک لبنان خواهد بود.

این منابع گفتند که این طرح توانایی‌هایی را که ارتش می‌تواند در چارچوب آن عمل کند، و همچنین موانع و مشکلات را در نظر گرفته است.

آنها افزودند که ارتش خود تصمیم خواهد گرفت که چگونه در مناطق مختلف بر اساس توانمندی‌هایش عمل کند و ماهیانه گزارش مفصلی از عملکرد خود به دولت ارائه دهد.

طبق این طرح، توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی این رژیم از مواضع اشغالی، شرط اساسی برای تحقق طرح استقرار ارتش در کل خاک لبنان است.

همچنین این طرح بر تقویت استقرار نظامی ارتش و ایست‌های بازرسی در مناطق متعدد برای جلوگیری از انتقال یا قاچاق سلاح، کنترل مرزهای لبنان-سوریه، بستن گذرگاه‌های غیرقانونی، و جلوگیری از قاچاق سلاح و مواد مخدر، علاوه بر تکمیل اقدامات برای جمع‌آوری سلاح از اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی تأکید دارد.

بر اساس این گزارش سازوکار ارائه شده از سوی ارتش در این راستا دامنه اختلافات را کاهش داده است. حتی برخی منابع می‌گویند که بیانیه‌ای که منتشر شد، شب قبل بین جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس شیعی پارلمان تدوین شده و نواف سلام نخست وزیر نیز با آن موافقت کرده است.

اظهارات بری بعد از جلسه کابینه نیز موید این مطلب است که در اولین اظهارنظر خود گفت: اوضاع مثبت است، و فکر می‌کنم بادهای سمی شروع به فروکش کرده‌اند.

وی ابراز عقیده کرد که آنچه در مورد طرح نظامی ارتش اتفاق افتاد، صلح داخلی را حفظ می‌کند.